باريس في 13 يوليو / وام/ أنهى فريق الإمارات–إكس آر جي للدراجات الهوائية، الأيام التسعة الأولى من النسخة الحالية لطواف فرنسا 2026، بأفضل صورة ممكنة، بعدما حقق 3 انتصارات في المراحل، وانتزع صدارة الترتيب العام عبر نجمه السلوفيني تادي بوجاتشار، إلى جانب تصدر إيزاك ديل تورو لترتيب أفضل دراج شاب، وذلك مع دخول السباق أول أيام الراحة.

واستهل الطواف بسباق الزمن للفرق في برشلونة، التي استضافت الانطلاقة الكبرى للسباق للمرة الأولى، حيث حل فريق الإمارات–إكس آر جي في المركز الثالث بفارق 12 ثانية فقط عن فريق فيزما–ليس أ بايك، الذي منح متسابقه يوناس فينغيغارد القميص الأصفر.

وسرعان ما فرض الفريق الإماراتي حضوره في المرحلة الثانية الممتدة بين تاراغونا وبرشلونة لمسافة 182 كيلومتراً، بعدما قدم أداءً جماعياً مميزاً في الأمتار الأخيرة، قاده براندون ماكنولتي وآدم ييتس، قبل أن يمهد بوجاتشار الطريق لزميله الشاب إيزاك ديل تورو، الذي انتزع الفوز في أول مشاركة له بطواف فرنسا، فيما حل بوجاتشار ثانياً ليمنح الفريق ثنائية مميزة.

وواصل الفريق تألقه في المرحلة الثالثة، حيث تبادل بوجاتشار وديل تورو الأدوار، إذ قاد الأخير المجموعة في الكيلومترات الختامية، قبل أن ينطلق بوجاتشار بسرعة حاسمة انتزع بها فوزه الأول في نسخة 2026، مانحاً فريق الإمارات–إكس آر جي انتصاره الثاني على التوالي.

وشهدت المرحلتان الرابعة والخامسة فوز مجموعات الهروب، بعدما فضّل فريق الإمارات–إكس آر جي عدم ملاحقة المتصدرين، ليحقق الدنماركي مادس بيدرسن والهولندي أولاف كوي انتصاريهما في الطواف.

وعادت المنافسة على الترتيب العام بقوة في المرحلة السادسة، التي شكلت أول اختبار جبلي حقيقي في جبال البرانس، حيث أحبط فريق الإمارات–إكس آر جي محاولات منافسيه لفرض أفضلية تكتيكية، قبل أن يقود فيليكس غروشارتنر، وبراندون ماكنولتي، وآدم ييتس، المجموعة بوتيرة مرتفعة أدت إلى تفكيك الصفوف.

وفي المنحدر الحاسم، شن إيزاك ديل تورو هجوماً تبعه فيه بوجاتشار فقط، قبل أن ينفرد الأخير بالصدارة، ويوسع الفارق في المنحدرات والصعود نحو غافارني-غيدر، ليحقق فوزه الثاني في الطواف وينتزع القميص الأصفر، فيما حل ديل تورو ثالثاً، معززاً صدارته لترتيب أفضل دراج شاب.

وشهدت المراحل السابعة والثامنة والتاسعة التي انتهت أمس نهايات مناسبة لدراجي السرعة، حيث حقق البلجيكي تيم ميرلير فوزين متتاليين، فيما انتزع الهولندي ماتيو فان دير بول فوز المرحلة التاسعة بعد هجوم ناجح من مجموعة الهروب.

ومع استئناف المنافسات غدا بعد يوم الراحة، تنتظر المتسابقين مرحلة بطول 166 كيلومتراً تتضمن 3800 متر من التسلق، قبل أن تتواصل الاختبارات الجبلية في المرحلتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة، التي ستشهد أول نهايتين جبليتين في النسخة الحالية، وسط ترقب لاستمرار الصراع على القميص الأصفر.

ويدخل فريق الإمارات–إكس آر جي، النصف الثاني من المرحلة الأولى للطواف في موقع قوي، بعدما جمع بين ثلاثة انتصارات في المراحل وصدارة الترتيب العام عبر تادي بوجاتشار، إضافة إلى صدارة ترتيب أفضل دراج شاب بواسطة ديل تورو، ليؤكد جاهزيته لمواصلة المنافسة على لقب أكبر سباقات الدراجات الهوائية في العالم.