أبوظبي في 13 يوليو / وام / أعلنت شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات، عن دعمها صفقة تمويل تجاري بقيمة 50 مليون دولار أمريكي تمتد لثلاث سنوات لصالح شركة "جيرالد ميتالز إس.إيه.آر.إل" التابعة لمجموعة "جيرالد" ومقرها جنيف، في حين تولى بنك أبوظبي التجاري دور الجهة الممولة لهذه الصفقة، وأدت شركة "كلايد آند كو" مهام المستشار القانوني لشركة "الاتحاد لائتمان الصادرات".

وأوضحت الشركة أن هذه الصفقة تجسد الدور المحوري الذي تضطلع به "الاتحاد لائتمان الصادرات" في تسريع نمو الصادرات الإماراتية غير النفطية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، مؤكداً التزام الشركة المتواصل بتمكين النمو المستدام للصادرات وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة.

وتجمع هذه الصفقة بين المنصة التجارية العالمية التابعة لمجموعة "جيرالد"، والقدرات التمويلية لبنك أبوظبي التجاري، والدعم المقدم من "الاتحاد لائتمان الصادرات"، بهدف تسهيل تصدير السلع غير النفطية إماراتية المنشأ، مما يسهم في تنويع قاعدة الصادرات واستدامة نموها.

وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية أهمية بالغة في دعم التجارة الدولية وتعزيز مرونتها، لا سيما في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد، وازدياد تقلبات الأسواق العالمية.

وأكدت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، أن التعاون في هذه الصفقة النوعية مع مجموعة "جيرالد" وبنك أبوظبي التجاري يعكس الالتزام المشترك بتعزيز منظومة التمويل التجاري في دولة الإمارات، وقالت إن هذا الإنجاز يؤكد على الدور المحوري للشركة في دعم الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.

وأشارت إلى أنه من خلال توفير حلول تمويلية مهيكلة، تواصل الشركة دعم نمو التدفقات التجارية للسلع إماراتية المنشأ، مع ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة المستدامة والمرنة، مبينة أن الشراكات مع كبرى الشركات التجارية العالمية والمؤسسات المالية الوطنية تجسد الالتزام بتسريع نمو الصادرات وتوسيع الحضور العالمي للسلع الإماراتية.

وقالت باتريشيا نيكولوبولوس، المدير المالي لمجموعة "جيرالد"، إن إتمام أول صفقة تمويل مدعومة من شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات" يمثل محطة بارزة ضمن جهود المجموعة المتواصلة لتنويع استراتيجيتها التمويلية، وتوسيع نطاق وصولها إلى مصادر السيولة المستقرة والمهيكلة، وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع الشركة وبنك أبوظبي التجاري في هذه الصفقة التي تدعم التدفقات التجارية إماراتية المنشأ، وتسهم في الوقت ذاته في تعزيز القدرة على توفير حلول تمويل موثوقة ومتكاملة لسلاسل الإمداد للعملاء والشركاء في أسواق المعادن العالمية.

وتؤكد هذه الصفقة التمويلية متانة منظومة التمويل التجاري في دولة الإمارات وتطورها، كما تعكس فعالية التعاون بين شركات التجارة، وعلاوة على ذلك، ترسي الصفقة معياراً واضحاً لهيكلة حلول تمويلية مبتكرة تحد من المخاطر، بما يدعم التوسع المستمر للصادرات إماراتية المنشأ ويعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة.