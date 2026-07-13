دبي تحتفي بتخريج 30 قياديا إماراتيا ضمن الدفعة الأولى لبرنامج "الرئيس المالي"

دبي في 13 يوليو / وام / احتفى مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بتخريج 30 مسؤولاً من الكفاءات الوطنية ضمن الدفعة الأولى لبرنامج الرئيس المالي (CFO).

جرى الحفل برعاية وحضور معالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي والعضو المنتدب في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، وبتوجيه من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن تخريج هذه النخبة يجسد التزام المجلس بتطوير قيادات إماراتية متخصصة قادرة على قيادة التحول المالي وصناعة القرار في مختلف القطاعات.

وأوضح معاليه أن الاستثمار في رأس المال البشري يُعد المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة وركيزة أساسية لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، مشيراً إلى أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في إعداد قيادات تمتلك المرونة والكفاءة لتعزيز تنافسية الإمارة عالمياً.

جاء التخريج تتويجاً لبرنامج تدريبي مكثف استمر خمسة أشهر، تضمن 84 ساعة تدريبية، وجلسات محاكاة للتحديات المالية، وحوارات قيادية مع 15 خبيراً دولياً.

وتخلل الحفل حلقة نقاشية استعرض خلالها الخريجون مشاريعهم الريادية التي تقدم حلولاً عملية، ومن أبرزها "الذكاء المالي والسيادي"، و"تعليم بلا حدود"، و"تحرير السيولة"، ومشاريع لتحديث أسطول طيران الإمارات واتخاذ القرارات الاستثمارية، مما يؤكد نجاح البرنامج في إعداد كوادر تدعم الابتكار والتطور الاقتصادي في دبي.