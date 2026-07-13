انطلاق حملة "الشارقة تستحق الأفضل" لتقليل المنتجات ذات الاستخدام الواحد

الشارقة في 13 يوليو / وام / أطلقت دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة، أمس، حملة "الشارقة تستحق الأفضل"، التي تستمر حتى 13 ديسمبر 2026، لتعزيز استخدام البدائل الصديقة للبيئة والحد من المنتجات ذات الاستخدام الواحد.

وتأتي الحملة في إطار جهود الإمارة لترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية وتحويلها إلى ممارسات يومية تسهم في حماية الموارد الطبيعية والارتقاء بجودة الحياة، وذلك بالشراكة مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وبالتعاون مع كل من بلديات مدن إمارة الشارقة، ومجموعة بيئة، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وتساهم الحملة في تعزيز المسؤولية المجتمعية، من خلال تشجيع أفراد المجتمع على تبني خيارات أكثر استدامة في حياتهم اليومية، والحد من النفايات الناتجة عن المنتجات ذات الاستخدام الواحد، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في تحقيق تنمية متوازنة تضع الإنسان والبيئة في صميم أولوياتها.

وشهدت فعالية الإطلاق تدشين منصة تفاعلية للتعريف بأهداف الحملة ورسائلها الرئيسة، إلى جانب تنظيم أنشطة توعوية وتفاعلية استهدفت مختلف فئات المجتمع، وذلك لتعزز مفاهيم المحافظة على البيئة، والاستهلاك المسؤول، وإعادة الاستخدام، كما جرى توزيع أكياس مستدامة قابلة لإعادة الاستخدام على زوّار المركز التجاري، وإطلاق المواد الإعلامية التعريفية عبر مختلف المنصات الإعلامية والرقمية.

وقال سعادة سلطان محمد بن هويدن الكتبي، رئيس دائرة شؤون البلديات : تواصل إمارة الشارقة، بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إطلاق المبادرات النوعية التي تعزز جودة الحياة وتحافظ على البيئة للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الحملة تأتي لترجمة تلك الرؤية من خلال تشجيع أفراد المجتمع على تقليل الاعتماد على المنتجات ذات الاستخدام الواحد، والتوجه نحو البدائل المستدامة التي تسهم في الحد من النفايات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

وأكد أن حملة "الشارقة تستحق الأفضل" تساهم في تعزيز المسؤولية البيئية لجميع أفراد المجتمع وتحويل الممارسات المستدامة إلى سلوك يومي راسخ.

وقال الشيخ محمد بن عبد الله القاسمي مدير دائرة شؤون البلديات في الشارقة، إن حملة "الشارقة تستحق الأفضل" تمثل برنامجاً توعوياً متكاملاً يستهدف تحويل الرسائل البيئية إلى ممارسات يومية يشارك فيها جميع أفراد المجتمع، مؤكداً أن نجاح الحملة يعتمد على استمرارية التوعية وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والشركاء والمجتمع.

وأضاف: حرصنا على أن تمتد الحملة على مدى عدة أشهر لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع عبر فعاليات ميدانية ورسائل إعلامية ومحتوى رقمي وأنشطة تفاعلية تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما يسهم في الحد من الاعتماد على المنتجات ذات الاستخدام الواحد، وتحقيق أثر بيئي مستدام ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في إمارة الشارقة.

وأكد أن الشراكة المؤسسية والمجتمعية تمثل الركيزة الأساسية لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها، لافتاً إلى أن التغيير الحقيقي يبدأ من الممارسات اليومية البسيطة التي يتبنّاها الأفراد، لتتحول مع الوقت إلى ثقافة مجتمعية راسخة تدعم مسيرة الإمارة نحو مستقبل أكثر استدامة.

وتتضمن الحملة سلسلة من المبادرات والفعاليات المجتمعية والبرامج التوعوية التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي، وتشجيع تبنّي البدائل المستدامة، وترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للموارد، بما يسهم في تحقيق أثر بيئي مستدام يدعم مسيرة إمارة الشارقة نحو مستقبل أكثر استدامة وجودة حياة أفضل.