أبوظبي في 13 يوليو / وام / اختتمت مجموعة تدوير بنجاح النسخة الثانية من فعالية "ECORUN" التي أقيمت في ياس مول بأبوظبي، بمشاركة أكثر من 740 متسابقاً يمثلون ما يزيد على 55 جنسية، في خطوة تعكس التزام المجموعة بتعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ الممارسات البيئية المسؤولة الداعمة للاقتصاد الدائري.

وأكد عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي للاتصال والتوعية في مجموعة تدوير، أن الفعالية تجسد التزام المجموعة بدمج النشاط البدني بالوعي البيئي، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات التفاعلية تسهم في ترسيخ ثقافة الاستدامة، وتدعم الهدف الاستراتيجي لـ "تدوير" المتمثل في تحويل 80% من نفايات إمارة أبوظبي بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031.

وشهدت الفعالية الرياضية إقبالاً مجتمعياً شاملاً عبر فئاتها الثلاث (2.5 و5 و10 كيلومترات)، حيث تراوحت أعمار المشاركين بين 4 و80 عاماً، وشكلت النساء 37% من إجمالي المسجلين، إلى جانب مشاركة 15 متسابقاً من أصحاب الهمم، مما يعكس شمولية الحدث وتنوعه.

وتطبيقا لمبادئ الاستدامة في كافة مراحل التنظيم، تم تصنيع قمصان المشاركين من البلاستيك المعاد تدويره، والميداليات من سبائك الزنك المعاد تدويرها، فضلاً عن جمع وفرز كافة المواد القابلة لإعادة التدوير الناتجة عن الفعالية لمعالجتها، بما ينسجم مع استثمارات وجهود إمارة أبوظبي في بناء اقتصاد دائري أكثر استدامة.