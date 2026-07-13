جمعية الإمارات الخيرية تطلق حملة "صيف الخير" لدعم الأسر المتعففة والعمال بـ 6 مبادرات إنسانية

رأس الخيمة في 13 يوليو/ وام / أطلقت جمعية الإمارات الخيرية حملة "صيف الخير"، التي تضم ست مبادرات إنسانية نوعية تهدف إلى التخفيف من تداعيات فصل الصيف على الأسر المتعففة والعمال والفئات الأكثر احتياجاً داخل الدولة وخارجها، وذلك تجسيداً لنهج دولة الإمارات في تعزيز التكافل الاجتماعي والعمل الخيري المستدام.

وأكد عبد الله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، أن الحملة صممت استناداً إلى دراسة فعلية لأبرز التحديات التي تواجه الفئات المستحقة، بهدف تقديم حلول عملية تسهم في تحسين جودة حياتهم وتوفير الاستقرار لهم، داعيا أفراد المجتمع ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص إلى المساهمة الفاعلة في دعم الحملة لتوسيع نطاق أثرها الإنساني.

وتغطي الحملة احتياجات معيشية متنوعة عبر مبادراتها المبتكرة، والتي تشمل مبادرة "برد حياتهم" لتوفير أجهزة التبريد للأسر المتعففة، ومبادرة "نور حياتهم" المخصصة لسداد فواتير الكهرباء وتخفيف الأعباء المالية، بالإضافة إلى مبادرة "وجعلنا من الماء كل شيء حي" لتوزيع المياه الباردة على العمال في مواقع عملهم تقديراً لجهودهم وحفاظاً على سلامتهم.

وامتدت المبادرات لتشمل توفير الاستقرار السكني عبر مبادرة "منزل آمن" المعنية بسداد المستحقات الإيجارية، ومبادرة "سعادة يتيم" الداعمة للأنشطة الاجتماعية والتعليمية للأيتام.

وعلى الصعيد الخارجي، تقدم الجمعية مبادرة "سلة الصيف" لتوفير السلال الغذائية للأسر المحتاجة خارج الدولة، بما يعزز أمنها الغذائي ويسهم في توفير احتياجاتها الأساسية.