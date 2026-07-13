دبي في 13 يوليو / وام / تتجه أنظار عشاق كرة القدم غداً، إلى ملعب "إيه تي آند تي" في مدينة أرلينغتون، حيث يلتقي منتخبا إسبانيا وفرنسا في أولى مواجهتي الدور نصف النهائي لكأس العالم 2026، في قمة أوروبية مرتقبة تجمع بين اثنين من أبرز المنتخبات التي قدمت مستويات ثابتة ونتائج مميزة خلال مشوار البطولة، سعياً لحجز أولى بطاقات التأهل إلى المباراة النهائية.

ويدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق العلامة الكاملة في مبارياته الـ 6، متصدراً المجموعة التاسعة، قبل أن يتجاوز السويد في دور الـ32، وباراغواي في دور الـ16، ثم المغرب في الدور ربع النهائي، مسجلاً 16 هدفاً، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب، ويواصل مساعيه لبلوغ نهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

ويواصل المنتخب الإسباني، حامل لقب كأس أوروبا، عروضه القوية بعد تصدره المجموعة الثامنة، إثر تعادله سلبياً مع الرأس الأخضر، ثم فوزه على المنتخب السعودي (4-0) وأوروجواي (1-0)، قبل أن يتخطى النمسا بثلاثية نظيفة في دور الـ32، ويتجاوز البرتغال بهدف دون رد في دور الـ16، ثم يحسم مواجهته أمام بلجيكا بنتيجة (2-1) في الدور ربع النهائي.

وتحمل المواجهة طابعاً تاريخياً، إذ يلتقي المنتخبان للمرة التاسعة والثلاثين، بعدما سبق أن تقابلا في 38 مباراة، حققت خلالها إسبانيا 18 انتصاراً مقابل 13 لفرنسا، فيما انتهت 7 مباريات بالتعادل.

كما تميل الأفضلية في المواجهات الأخيرة إلى المنتخب الإسباني، الذي فاز في 7 من آخر 10 لقاءات جمعته بنظيره الفرنسي، من بينها الانتصار بنتيجة (2-1) في نصف نهائي كأس أوروبا 2024، والفوز المثير (5-4) في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

وتعد المواجهة اختباراً مباشراً بين القوة الهجومية الفرنسية والصلابة الدفاعية الإسبانية، إذ يعتمد المنتخب الفرنسي بقيادة المدرب ديدييه ديشامب على ثلاثي هجومي بارز يتقدمه كيليان مبابي، إلى جانب عثمان ديمبيلي ومايكل أوليسيه، مع حلول إضافية يوفرها برادلي باركولا وديزيريه دوي، في وقت أظهر فيه الفريق تماسكاً دفاعياً واضحاً خلال الأدوار الإقصائية.

ويواصل المنتخب الإسباني بقيادة لويس دي لا فوينتي الاعتماد على أسلوبه القائم على الاستحواذ وسرعة تناقل الكرة، مع تنوع الخيارات الهجومية عبر لامين يامال وميكيل أويارزابال وفابيان رويز، فيما برز ميكيل ميرينو كأحد أبرز أوراقه الرابحة، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدف الفوز في مباراتين بالأدوار الإقصائية بصفته لاعباً بديلاً.

وتعكس أحدث مؤشرات تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لقوة أداء اللاعبين تباين عناصر القوة لدى المنتخبين، إذ يتصدر كيليان مبابي تصنيف أفضل اللاعبين في فئة الهجوم برصيد 8.97 نقطة، عقب تسجيله هدفاً وصناعته آخر أمام المغرب، فيما ارتقى عثمان ديمبيلي إلى المركز السادس بعد تسجيله في المباراة نفسها.

وفي فئة صناعة اللعب، يحتفظ مايكل أوليسه بصدارة التصنيف العام برصيد 8.30 نقطة، بينما يحتل مبابي المركز الرابع، بما يعكس التفوق الفرنسي في الجوانب الهجومية والإبداعية.

ويبرز المنتخب الإسباني بصلابته الدفاعية، بقيادة رودري متصدر تصنيف الدفاع برصيد 7.90 نقطة، فيما تضم قائمة أفضل خمسة مدافعين أربعة لاعبين من إسبانيا هم رودري، وبيدرو بورو، وإيميريك لابورت، ما يعكس قوة المنظومة الدفاعية التي حافظت على نظافة شباك المنتخب في خمس مباريات متتالية، قبل أن يستقبل هدفه الوحيد في الأدوار الإقصائية أمام بلجيكا.

كما يواصل لامين يامال حضوره ضمن أبرز صناع اللعب في البطولة باحتلاله المركز الرابع في التصنيف، إلى جانب أليكس باينا وداني أولمو، بينما يواصل فابيان رويز تقديم مساهمات هجومية مؤثرة، ليمنح المنتخب الإسباني توازناً واضحاً بين الصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية.

وبين الهجوم الفرنسي الأكثر تسجيلاً في البطولة، والدفاع الإسباني الأقوى حتى الآن، تبدو مواجهة نصف النهائي مفتوحة على جميع الاحتمالات، في صراع ينتظر أن تحسمه التفاصيل الدقيقة، فيما ينال الفائز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026 لمواجهة المتأهل من لقاء الأرجنتين وإنجلترا.