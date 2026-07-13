الفجيرة في 13 يوليو / وام / أطلقت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام البرنامج الصيفي "إعلامي المستقبل"، ضمن فعاليات برنامج "صيف الفجيرة" الذي يقام تحت إشراف مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

ويستمر البرنامج حتى 24 يوليو الجاري في مدينة الفجيرة للإبداع، بمشاركة نخبة من الطلبة والطالبات الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً، والذين جرى اختيارهم بعناية من بين 104 متقدمين.

وأكد سعادة ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي للهيئة، أن البرامج الصيفية تحظى باهتمام ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لما تمثله من منصات تعليمية وإبداعية تسهم في تنمية مهارات الطلبة، واستثمار أوقات إجازتهم في برامج نوعية تعزز قدراتهم وتصقل مواهبهم.

وأوضح اليماحي أن التحولات المتسارعة في الإعلام الرقمي والتقنيات الحديثة فرضت مفاهيم وأدوات جديدة في صناعة المحتوى، مما يستدعي إعداد جيل إعلامي يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة هذه المتغيرات، لافتاً إلى حرص الهيئة على توفير برامج تدريبية متخصصة لاكتشاف المواهب الإعلامية الشابة وصقلها وفق أحدث الممارسات المهنية.

ويتضمن البرنامج، على مدى ثمانية أيام تدريبية، حزمة متكاملة من المحاور الإعلامية التي تشمل كتابة السكربت، وصناعة الأفكار، والسرد القصصي، وصناعة المحتوى الرقمي، والتصوير والإضاءة، والمونتاج والإنتاج، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، بالإضافة إلى مهارات التقديم الإعلامي، ويُختتم بتنفيذ مشاريع إعلامية متكاملة يقدمها المشاركون.

كما يشتمل البرنامج على تطبيقات عملية وزيارات ميدانية إلى استديوهات إذاعة وتلفزيون الفجيرة، بهدف إتاحة الفرصة للمشاركين للتعرف عن قرب على بيئة العمل الإعلامي وآليات الإنتاج والبث، وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي.

شهد انطلاق البرنامج حضور فاطمة يوسف، مدير إدارة الشؤون الإعلامية في الهيئة والمشرف العام على البرنامج، إلى جانب محمود الربيعي، مدير إذاعة الفجيرة إف إم، وعدد من المسؤولين والمختصين في المجال الإعلامي.