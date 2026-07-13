الشارقة في 13 يوليو / وام / أحرز نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة سبع ميداليات، إلى جانب عدد من المراكز المتقدمة، في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج 2026 التي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج، مؤكداً تميز قاعدة النادي وقدرته على إعداد المواهب النسائية في مختلف الفئات العمرية.

وشهدت منافسات تحت 8 سنوات تتويج الريم عيسى إلياس بالمركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حلت نور راشد الغفاري في المركز الثاني ونالت الميدالية الفضية، كما أحرزت حور فيصل الميدالية الذهبية لفئة تحت 7 سنوات، وفاطمة فاروق الميدالية الذهبية لفئة تحت 6 سنوات.

وفي منافسات تحت 10 سنوات، حصلت حفصة عيسى على المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما أحرزت مريم خالد النعيمي المركز الثالث والميدالية البرونزية، وجاءت بدرية أحمد السويدي في المركز الرابع، ليصعد النادي إلى ثلاث منصات تتويج في هذه الفئة.

وفي منافسات السيدات، واصلت عهود عيسى تألقها بإحراز المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الإمارات للسيدات 2026، لتعزز حصاد النادي وتؤكد حضور لاعباته على منصات التتويج بمختلف الفئات.

وأكدت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن النتائج التي حققتها لاعبات النادي تعكس جودة العمل الفني والإداري، والاهتمام المستمر بإعداد اللاعبات وصقل مواهبهن وفق برامج تطويرية متكاملة.

وشارت إلى أن النتائج تمثل دافعاً لمواصلة العمل والتطوير، والتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في الاستحقاقات المقبلة، بما يعزز مكانة النادي ويدعم حضور الشطرنج النسائي الإماراتي على المستويين المحلي والدولي.