بمشاركة 900 طالب وطالبة.. شرطة دبي تطلق النسخة الثانية من برنامج "قادة أمن المستقبل"

دبي في 13 يوليو / وام / أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمبادرة "أمن المدارس" وبالتعاون مع مركز حماية الدولي، النسخة الثانية من برنامج "قادة أمن المستقبل" الصيفي، بمشاركة 900 طالب وطالبة.

يهدف البرنامج إلى تنمية الوعي الأمني، وتعزيز ثقافة الأمن والسلامة، وترسيخ القيم القيادية لإعداد جيل واعٍ قادر على مواكبة متطلبات وتحديات المستقبل.

وأوضحت الملازم مريم عيسى صنقور، رئيس مبادرة أمن المدارس بالنيابة، أن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: تعزيز الوعي الأمني، وإعداد الطلبة للمتغيرات المستقبلية عبر ترسيخ مفهوم التعلم المستمر، وتنمية المهارات القيادية لتحمل المسؤولية.

وأكدت حرص شرطة دبي على الاستثمار في النشء لترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية المجتمعية منذ المراحل العمرية المبكرة.

وتضمن البرنامج سلسلة من الأنشطة التعليمية والزيارات الميدانية التي شملت متحف شرطة دبي، ومركز الاتصال 901، ومركز الشرطة الذكي (SPS)، حيث تعرف الطلبة على منظومة العمل الشرطي، والخدمات الذكية، وأسطول الدوريات الفارهة.

واختتمت الفعاليات بتكريم الطلبة المشاركين وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم، تقديراً لتفاعلهم وتأهيلهم ليكونوا سفراء للوعي الأمني في مجتمعهم.