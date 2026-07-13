الفجيرة في 13 يوليو / وام / بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، انطلقت مبادرة "تحدّي الحساب الذهني" في مدارس إمارة الفجيرة، ضمن رؤيةٍ طموحة تستهدف الاستثمار في العقول الناشئة، وتعزيز المهارات الذهنية لدى الطلبة، وتنمية قدراتهم في التفكير السريع والتحليل المنطقي.

وانطلقت المبادرة عبر برنامج متكامل، بدأ بتأهيل الكوادر التعليمية، وتدريب الطلبة وإقامة التصفيات، وصولًا إلى الاستعداد لتنظيم المسابقة النهائية على مستوى الإمارة، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقل قدراتها في مجال الحساب الذهني.

وبدأت المبادرة مرحلتها الأولى بتدريب 50 معلمًا ومعلمة من 18 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى إمارة الفجيرة، من خلال برنامج متخصص مكّنهم من اكتساب المهارات والأساليب العلمية اللازمة لتطبيق منهجيات الحساب الذهني داخل البيئة المدرسية.

وفي المرحلة الثانية، نُظمت ورش عمل تعريفية وتطبيقية استفاد منها 4853 طالبًا وطالبة في المدارس خلال العام الدراسي 2025-2026، بهدف نشر ثقافة الحساب الذهني، وتنمية مهارات التركيز وسرعة التفكير، وتعريف الطلبة بالبرنامج وآلياته.

وأعقب ذلك تنظيم تصفيات أولية على مستوى المدارس، جرى خلالها اختيار 800 طالب وطالبة وفق اختبارات ومعايير معتمدة، تأهلوا لاستكمال مراحل التدريب المتقدمة ضمن المبادرة.

وضمن المرحلة الرابعة، تلقى 252 طالبًا وطالبة من الطلبة المختارين تدريبًا متخصصًا على مستويين من برنامج الحساب الذهني خلال شهر يوليو 2025، ركز على تنمية مهارات الحساب الذهني، وسرعة الإنجاز، والدقة في الأداء.

وفي إطار استدامة المبادرة، شهدت المرحلة الخامسة تنفيذ برامج تنشيطية ومراجعات للمعلمين والمعلمات، استعدادًا لإطلاق ورش جديدة خلال العام الدراسي (2026-2027)، بما يعزز استمرارية البرنامج ويرفع كفاءة تطبيقه في المدارس.

كما تضمنت المرحلة السادسة تدريب 200 طالب وطالبة من الطلبة المختارين على مستويين متقدمين من البرنامج خلال شهر ديسمبر 2025، بهدف تطوير قدراتهم الذهنية وتهيئتهم للمراحل التنافسية اللاحقة.

وشهدت المرحلة السابعة إقامة ثلاث تصفيات رئيسية شارك فيها 452 طالبًا وطالبة، موزعين بحسب المدارس والمناطق التعليمية، حيث استضاف مجمع زايد التعليمي في البدية التصفيات الأولى بتاريخ 11 يناير 2026، فيما أقيمت التصفيات الثانية في مجمع زايد التعليمي بمدينة محمد بن زايد في تاريخ 17 يناير 2026، واختُتمت التصفيات في مجمع زايد التعليمي - دبا الفجيرة بتاريخ 18 يناير 2026، وأسفرت عن تأهل 200 طالب وطالبة إلى المرحلة الختامية.

وأكد سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، أن مبادرة "تحدّي الحساب الذهني" تأتي تجسيدًا لرؤية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في تطوير منظومة تعليمية نوعية ترتكز على تنمية مهارات التفكير والتحليل والإبداع لدى الطلبة، وإعداد جيل يمتلك أدوات المستقبل، وقادر على المنافسة والابتكار.

وأضاف أن النتائج التي حققتها المبادرة خلال عامها الأول تعكس نجاحها في الوصول إلى شريحة واسعة من الطلبة والمعلمين، وترسيخ ثقافة التعلم القائم على تنمية القدرات الذهنية، مؤكدًا أن المبادرة تمثل نموذجًا متكاملًا للتعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية، وتسهم في اكتشاف ورعاية المواهب الواعدة، بما يدعم مسيرة التنمية التعليمية في إمارة الفجيرة، ويعزز الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لبناء المستقبل.

ومن المقرر أن تُختتم النسخة الأولى من مبادرة "تحدّي الحساب الذهني" بإقامة المسابقة النهائية يوم 16 يوليو الجاري، بمشاركة 200 طالب وطالبة من مختلف المدارس المشاركة، في محطة تتويج لعامٍ كامل من التدريب والتأهيل والمنافسة، وتجسد أهداف المبادرة في اكتشاف المواهب، وتعزيز ثقافة التميز، وترسيخ الاستثمار في العقول الشابة.