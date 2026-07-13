أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية تطلق الدورة السادسة من جائزة البحث العلمي

الشارقة في 13 يوليو / وام / أطلقت أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية الدورة السادسة من "جائزة البحث العلمي"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الأكاديمية، بحضور اللواء الدكتور محمد خميس العثمني، مدير الأكاديمية، والعميد الدكتور عبدالله محمد اليحيائي، نائب مدير الأكاديمية للشؤون الأكاديمية والتدريبية، والعميد الدكتور جمال أحمد الشحي، نائب المدير لشؤون الموارد البشرية والخدمات المساندة.

وأكد اللواء الدكتور محمد خميس العثمني أن الجائزة تجسد رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في إمارة الشارقة نحو الاستثمار في العلم والمعرفة، وترسيخ ثقافة البحث العلمي كركيزة لتطوير العمل الأمني.

وأشار إلى أن الجائزة باتت منصة معرفية رائدة تستقطب نحو 500 بحث علمي في كل دورة من داخل الدولة وخارجها، مؤكداً حرص الهيئات الأمنية في الشارقة على تحويل التوصيات الفائزة إلى مبادرات وممارسات عملية تسهم في استشراف المستقبل وتطوير المنظومة الأمنية.

وأوضح العميد الدكتور عبدالله محمد اليحيائي أن الجائزة في دورتها الحالية تواكب المتغيرات الأمنية والتقنية عبر ثلاثة مجالات رئيسية: الريادة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، والعلوم الجنائية، والاستدامة والأمن المجتمعي.

وتستقبل الجائزة المشاركات المؤسسية والفردية والمشتركة بدءاً من اليوم وحتى 11 أكتوبر القادم، على أن تُعلن النتائج في شهر ديسمبر، حيث خُصصت جائزة بقيمة 50 ألف درهم للمركز الأول في كل فئة، و15 ألف درهم للمركز الثاني، إلى جانب مكافآت مالية للبحوث المجازة للنشر.

بدوره، استعرض العميد الدكتور جمال أحمد الشحي الضوابط المنهجية وآلية التقييم، مشدداً على تطبيق الأكاديمية لأعلى معايير التحكيم العلمي، وأوضح أن تقييم البحوث يشترط الالتزام بالمنهجية العلمية والأصالة، وتقديم مقترحات ابتكارية قابلة للتطبيق، مع التركيز على جودة النتائج وسلامة اللغة، بما يضمن الحفاظ على القيمة العلمية والتطبيقية للجائزة كإحدى أبرز المبادرات البحثية الأمنية والشرطية.