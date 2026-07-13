شرطة رأس الخيمة تنظم ملتقى "الأسرة سند وأمان" لتعزيز التواصل الإنساني للنزلاء

رأس الخيمة في 13 يوليو / وام / نظمت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة ملتقى "الأسرة سند وأمان"، بحضور العقيد ذياب علي الحرش، مدير المؤسسة، وعدد من الضباط وعائلات النزلاء، وذلك بهدف تعزيز الجانب الإنساني والتواصل الأسري الفعال لتسهيل إعادة إدماج النزلاء في المجتمع.

وأكد العقيد ذياب علي الحرش أن الملتقى، الذي يُعقد للمرة الثانية هذا العام ضمن احتفالات عام الأسرة، يترجم توجيهات القيادة الرشيدة في الحفاظ على الترابط المجتمعي.

وأوضح أن اللقاء المباشر والجماعي بين النزلاء وذويهم، دون حواجز وضمن الضوابط الرقابية، يسهم بشكل محوري وإيجابي في تأهيلهم نفسياً واجتماعياً ليصبحوا أفراداً نافعين.

وتخلل الملتقى أجواء أسرية إيجابية، شملت تنظيم مسابقات وتوزيع جوائز على الأهالي وهدايا للأطفال، بالإضافة إلى استعراض مجموعة من الأشغال اليدوية من إنتاج نزيلات المؤسسة.