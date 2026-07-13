انطلاق "مخيم إجازة سعيدة" الصيفي في خمسة متاحف بالشارقة

الشارقة في 13 يوليو / وام / أطلقت هيئة الشارقة للمتاحف فعاليات البرنامج الصيفي "مخيم إجازة سعيدة"، الذي يستمر حتى 20 أغسطس القادم في خمسة من متاحفها، مستهدفاً الأطفال من الفئة العمرية 7 إلى 12 عاماً.

ويهدف المخيم إلى تنمية معارف المشاركين في التراث والثقافة والعلوم، وتعزيز مهاراتهم في التفكير الإبداعي والعمل الجماعي عبر بيئة تفاعلية تجمع بين التعلم والترفيه.

واستهل المخيم أولى فعالياته اليوم للأطفال (من 7 إلى 9 سنوات) في متحف الشارقة البحري عبر برامج تُعنى بالتراث البحري الإماراتي، ومربى الشارقة للأحياء المائية بأنشطة تعزز الوعي ببيئة الكائنات البحرية.

وتتواصل الفعاليات لاحقاً لتشمل متحف الشارقة العلمي في الفترة من 27 يوليو الجاري إلى 6 أغسطس القادم ببرامج في العلوم التطبيقية والروبوتات، ومتحف الشارقة للآثار من 27 يوليو إلى 8 أغسطس لتعريف الأطفال بالحضارات القديمة.

وتُختتم فعاليات المخيم في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية خلال الفترة من 10 إلى 20 أغسطس القادم، بورش تستهدف الفئة من 10 إلى 12 عاماً في مجالات الخط العربي والتصميم الفني.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتوفير برامج صيفية تثري معارف الأطفال وتنمي مهاراتهم بالاستكشاف والتجربة.