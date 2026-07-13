"شمس" تطلق برنامجها الصيفي

الشارقة في 13 يوليو / وام / أعلنت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" عن فتح باب التسجيل في النسخة الثالثة من برنامجها الصيفي لعام 2026، والمقرر إقامته في مركز الأعمال التابع لها خلال الفترة من 27 يوليو حتى 6 أغسطس المقبل.

يستهدف البرنامج الأطفال واليافعين من عمر 6 إلى 16 عاماً، بهدف تقديم تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة تنمي قدراتهم الإبداعية والشخصية.

ويتضمن البرنامج هذا العام 8 تخصصات تدريبية تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، تشمل: المصور الصغير، والتعليق الصوتي، و"كن مؤثراً"، والمهندس الصغير، والطاقة الشمسية، وتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي، واصنع قصة، والتمثيل، حيث تركز هذه الورش التي يقدمها مختصون على تطوير مهارات المشاركين في مجالات الإعلام والتكنولوجيا والابتكار، وصولاً إلى مشروع تخرج نهائي يستعرضون فيه مهاراتهم المكتسبة.

وأكد عدنان المنصوري، مدير تطوير المواهب الإعلامية في "شمس"، حرص المؤسسة على تقديم محتوى متنوع يواكب اهتمامات الأطفال ويمنحهم مساحة لاكتشاف مواهبهم في بيئة تفاعلية محفزة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود "شمس" المستمرة في بناء مهارات الأجيال الجديدة وتعزيز ثقافة الابتكار بما يواكب متطلبات العصر الرقمي وتطلعات المستقبل.