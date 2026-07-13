"طرق دبي" تواصل تطوير تطبيق "سهيل" ضمن منظومة القنوات الرقمية المشتركة

دبي في 13 يوليو / وام / واصلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، تطوير تطبيق "سهيل"، ضمن منظومة القنوات الرقمية المشتركة، في إطار التوجه الحكومي نحو توحيد القنوات الرقمية وتقديم تجربة تنقل متكاملة عبر منصة موحدة تجمع مختلف خدمات وأنماط التنقل في إمارة دبي، بما ينسجم مع خارطة طريق تهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهات وتبسيط رحلة المتعامل.

ويأتي تطوير التطبيق ضمن خطة مستقبلية تستهدف توسيع نطاق الخدمات وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم مكانة "سهيل" كمنصة رقمية شاملة لخدمات التنقل في الإمارة.

ويتيح التطبيق للمتعاملين الاستفادة من خدمات منظومة الدفع الخاصة بوسائل النقل العام عبر بطاقة "نول"، بما يشمل إدارة البطاقات، وإعادة تعبئة الرصيد، وشراء وتجديد تصاريح التنقل، والتقديم للحصول على بطاقة "نول" الشخصية وتجديدها، وذلك بعد إعادة هندسة هذه الخدمات وفق مبادئ سياسة خدمات 360.

كما شهد التطبيق مؤخراً إطلاقه على الساعات الذكية، بما يتيح للمتعاملين متابعة معلومات الرحلات، وأوقات الوصول والمغادرة، والتنبيهات الآنية مباشرة عبر الساعة الذكية، بما يسهم في توفير وصول أسرع وأسهل إلى معلومات الرحلات أثناء التنقل.

ويُوفر تطبيق "سهيل" منصة رقمية متكاملة لتخطيط الرحلات عبر مختلف وسائل النقل العام، بما يشمل الحافلات والمترو والترام والعبرات، إلى جانب التكامل مع خدمات التنقل عند الطلب، وحجز مركبات الأجرة، ووسائل نقل الميل الأول والأخير، مثل السكوترات الكهربائية والدراجات الهوائية، فضلاً عن توفير معلومات آنية عن الرحلات، ومستويات إشغال الحافلات، والتنبيهات الفورية بشأن أي تغييرات أو تأخير، بما يمكّن المتعاملين من التخطيط لرحلاتهم بكفاءة وسهولة.