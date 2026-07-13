14 برنامجا لبلدية عجمان ضمن "صيفنا سعادة 2026"

عجمان في 13 يوليو / وام / افتتح سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، برامج الدائرة المشاركة ضمن البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة 2026"، بحضور سعادة أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبرنامج الصيفي الحكومي"صيفنا سعادة"، والمدراء التنفيذيين في الدائرة، حيث اطلع الحضور على باقة البرامج والورش التي أعدتها الدائرة، والتي تضم أكثر من 14 برنامجًا علميًا وتخصصيًا وإعلاميًا ومجتمعيًا تستهدف مختلف الفئات العمرية في مدينة عجمان، ومصفوت، والمنامة.

واستمع النعيمي والحضور إلى شرح قدمه مدراء البرامج الصيفية، يتضمن محتوى البرامج وآليات تنفيذها، وأهدافها في تنمية مهارات المشاركين وتعزيز معارفهم في مجالات المستقبل، إلى جانب استعراض دور الفرق القائمة على البرامج في تقديم تجارب تعليمية وتفاعلية تجمع بين الفائدة والمتعة.

وأكد النعيمي، أن مشاركة الدائرة في برنامج "صيفنا سعادة 2026" تأتي انسجاما مع توجهات حكومة عجمان في توفير بيئة صيفية محفزة لأبناء المجتمع، واستثمار أوقات الإجازة في برامج نوعية تسهم في تطوير مهارات الأطفال والناشئة، وتعزيز قدراتهم في مجالات متنوعة.

وقال إن الدائرة تحرص على تقديم مبادرات وبرامج وورش هادفة تسهم في بناء جيل مبدع ومتمكن، وتوفر لأبنائنا فرصا للتعلم واكتساب المهارات الجديدة في بيئة تجمع بين المعرفة والتجربة والتفاعل، بما يعزز قيم الابتكار والانتماء والمسؤولية المجتمعية.

وثمن سعادة أحمد الرئيسي جهود الدائرة ودورها الهام في تقديم برامج تصمم لتناسب مختلف الفئات العمرية، وتجمع بين الجانب المعرفي والتطبيقي والترفيهي، حيث تشمل برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والإعلام الرقمي، والصحة، والتراث، إضافة إلى ورش تفاعلية تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين وتوسيع مداركهم في بيئة تعليمية محفزة.

وأشار إلى أن توزيع البرامج على مدينة عجمان، ومصفوت، والمنامة يعكس حرص الدائرة على تعزيز المشاركة المجتمعية وإتاحة الفرصة أمام مختلف أفراد المجتمع للاستفادة من هذه المبادرات.

وتجسد مشاركة دائرة البلدية والتخطيط – عجمان في "صيفنا سعادة 2026" التزامها المستمر بدورها المجتمعي، وحرصها على الإسهام في استثمار أوقات الجيل الناشئ خلال فترة الإجازة الصيفية.