"إعلامي المستقبل" يدشن نسخته العاشرة بمشاركة 150 طالبا

الشارقة في 13 يوليو / وام / أطلقت أكاديمية الشارقة الإعلامية التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، اليوم، النسخة العاشرة من برنامجها التدريبي الصيفي "إعلامي المستقبل"، والذي يستمر حتى 30 يوليو الجاري، بمشاركة 150 طالباً وطالبة من فئة الناشئة الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً.

ويُوزَّع المشاركون على ثلاثة مواقع تدريبية داخل الإمارة، حيث يستقبل مبنى الهيئة في الشارقة 100 طالب، فيما تستضيف قناة الشرقية من كلباء وقناة الوسطى من الذيد 50 طالباً موزعين مناصفة بينهما بما يوفّر تجربة تدريبية متنوعة داخل بيئات إعلامية واقعية.

ويقدّم البرنامج مجموعة من الورش المتخصصة من أبرزها، التقديم التلفزيوني والعمل الإذاعي والتصوير والمونتاج باستخدام الأجهزة الذكية والمونتاج الإعلامي بالذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، وذلك في إطار توجه يعزز دمج التقنيات الحديثة في صناعة المحتوى الإعلامي.

ويعتمد البرنامج على منهج تدريبي متكامل يجمع بين الجانبين النظري والعملي، حيث يتلقى المشاركون معارف أساسية حول مفاهيم الإعلام وأدواته يعقبها تطبيق عملي مباشر داخل الاستوديوهات وفي بيئات ميدانية تحاكي واقع العمل الإعلامي.

وقالت شيماء عبدالله عبدالرحيم مديرة أكاديمية الشارقة الإعلامية، أن إطلاق النسخة العاشرة من البرنامج يعكس استمرارية نجاحه منذ انطلاقه عام 2017، مشيرة إلى أنه أصبح منصة تدريبية راسخة لصقل مهارات الناشئة وتأهيلهم للتعامل مع بيئة إعلامية متطورة.

وأضافت أن برنامج "إعلامي المستقبل" يمثل أحد أبرز مبادراتنا الاستراتيجية في الهيئة، إذ نحرص من خلاله على تمكين الناشئة من مهارات الإعلام الحديث وتعريفهم بأساسيات العمل التلفزيوني والإذاعي مع التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي.