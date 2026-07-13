الشارقة في 13 يوليو / وام / استقطب سوق الجبيل في كلباء خلال النصف الأول من العام الجاري 372 ألف زائر تأكيداً على أهميته مركزا متكاملا لتوفير المنتجات الغذائية الطازجة وإسهامه في تلبية احتياجات سكان المنطقة الشرقية وزوارها بما يعزز جودة الحياة في المنطقة ويدعم منظومة الأمن الغذائي من خلال ما يوفره من منتجات متنوعة ضمن بيئة تسوق حديثة تلبي تطلعات أفراد المجتمع.

وقال هلال النقبي مدير أول - أسواق المنطقة الشرقية، إن الإقبال المتزايد على سوق الجبيل في كلباء يعكس المكانة التي يحظى بها كوجهة رئيسية تلبي احتياجات المجتمع من خلال توفير منتجات غذائية طازجة وخدمات متكاملة ضمن بيئة تسوق متميزة تسهّل على المتعاملين الحصول على احتياجاتهم اليومية بجودة وكفاءة تحت سقف واحد.

وأكد الحرص على مواصلة تطوير المرافق والخدمات وتبني أفضل الممارسات التشغيلية بما يواكب تطلعات المجتمع ويدعم الشركاء من الصيادين والمزارعين والتجار ويسهم في تعزيز كفاءة منظومة السوق والارتقاء بتجربة المتعاملين.

وقال النقبي إن سوق الجبيل سيواصل تنفيذ المبادرات التطويرية التي تعزز من جودة الخدمات وتدعم مكانته كإحدى الوجهات التجارية الحيوية في المنطقة الشرقية بما يواكب احتياجات السكان والزوار ويسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم التنمية الاقتصادية في مدينة كلباء.