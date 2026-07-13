شواطئ الشارقة ترسم ملامح صيفٍ استثنائيّ يجمع بين متعة البحر وراحة المكان وجمال الطبيعة

الشارقة في 13 يوليو/وام/ تستقطب شواطئ إمارة الشارقة زوارها لاكتشاف صيف يجمع بين متعة البحر وراحة المكان وجمال الطبيعة .

فمع امتداد سواحلها على الخليج العربي وخليج عُمان توفر الإمارة مجموعة متنوعة من الوجهات البحرية التي تلبي تطلعات العائلات والزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات حيث تتناغم الشواطئ الجميلة والمرافق الحديثة والمساحات المفتوحة مع أجواء من الراحة والخصوصية والترفيه.

ولا تقتصر زيارة الشاطئ في إمارة الشارقة على السباحة أو التنزه فحسب بل تتحول إلى تجربة متكاملة يعيشها الصغار والكبار على حد السواء. فمن مسارات المشي والجري وركوب الدراجات إلى مناطق الألعاب والأنشطة الترفيهية والرياضات البحرية والمطاعم والمقاهي المطلة على البحر يجد كل زائر ما يناسب اهتماماته ويثري وقته .

وتحرص مختلف الشواطئ والوجهات البحرية في الإمارة على توفير بيئة آمنة ومريحة مدعومة بمرافق حديثة وخدمات ذات معايير عالمية ما يمنح العائلات مزيداً من الطمأنينة للاستمتاع بأوقاتهم مع صغارهم بكل راحة.

وبين الشواطئ الحيوية في وسط المدينة والوجهات الطبيعية الهادئة على الساحل الشرقي تقدم إمارة الشارقة تجارب صيفية متنوعة تجمع بين البحر والجبال والطبيعة والتراث لتصبح كل زيارة فرصة لصنع ذكريات جميلة ومشاركة لحظات مميزة في واحدة من أبرز الوجهات السياحية والعائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة عموماً.

وتقدم مدينة الشارقة تجربة صيفية متكاملة تجمع بين متعة البحر والترفيه والثقافة والطبيعة ما يجعلها وجهة مثالية للباحثين عن قضاء أوقات متنوعة دون الحاجة إلى الابتعاد عن قلب المدينة.

فإلى جانب الشواطئ الممتدة على الواجهة البحرية تتكامل التجربة مع مجموعة من الوجهات الترفيهية والثقافية التي تضفي مزيداً من الحيوية والمتعة على الزيارة.

ويُعد شاطئ الخان من أقرب الوجهات البحرية إلى إيقاع المدينة حيث يجمع بين أجواء البحر والمرافق والخدمات المحيطة به كما يزداد تميزاً بفضل مجاورته لـمربى الشارقة للأحياء المائية الذي يمنح الصغار والكبار فرصة لاكتشاف عالم البحار والتعرف على الكائنات والأحياء البحرية التي تعيش في مياه إمارة الشارقة والخليج العربي.

وعلى مقربة منه يبرز شاطئ الممزر بالشارقة كواحد من أكثر الوجهات البحرية شعبية لدى العائلات حيث يوفر أجواء تجمع بين الاسترخاء والترفيه والأنشطة الرياضية المتنوعة ويتميز بتوافر الرياضات المائية وخدمات تأجير الدراجات المائية وغيرها من المرافق الخدمية إلى جانب إمكانية ممارسة صيد الأسماك بالسنارة في المنطقة المجاورة لمربى الشارقة للأحياء المائية كما يستقطب محبي السباحة والرياضات الشاطئية مثل كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة ما يجعله وجهة حيوية يقصدها الزوار لقضاء أوقات ممتعة على الشاطئ طوال أيام الأسبوع.

أما شاطئ الحيرة فيوفر تجربة مختلفة تجمع بين الاسترخاء والأنشطة الرياضية والترفيهية من خلال مسارات المشي والجري وركوب الدراجات ومناطق الألعاب والمرافق الحديثة التي تناسب مختلف أفراد العائلة ويضم "كوتا سكيت بارك" أول منتزه تزلج للمحترفين في الشارقة إلى جانب مجموعة من المطاعم والمقاهي المطلة على البحر.

ويبرز شاطئ الحمرية وجهة عائلية تجمع بين الأجواء الهادئة والرمال الناعمة والمرافق المتكاملة مع التزامه بأعلى معايير الأمن والسلامة والخدمات بما في ذلك المرافق المخصصة لأصحاب الهمم ليقدم تجربة مريحة وشاملة لجميع الزوار.

ولا تتوقف المتعة عند الشواطئ إذ تمتد إلى عدد من الوجهات المائية والترفيهية المميزة التي تحتضنها مدينة الشارقة مثل القصباء التي تجمع بين الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية على ضفاف القناة المائية وجولات ممتعة في قوارب الشارقة وواجهة المجاز التي تجمع بين الترفيه والاسترخاء وإطلالاتها المائية الجميلة على ضفاف بحيرة خالد ونافورة الشارقة، فهي وجهة سياحية مميزة توفر مجموعة متنوعة من الأنشطة العائلية والمساحات المفتوحة التي تتيح للزوار الاستمتاع بأوقاتهم في الهواء الطلق.

وتقدم جزيرة النور الواقعة أيضاً على ضفاف بحيرة خالد تجربة مختلفة تمزج بين الطبيعة والفنون والثقافة في أجواء هادئة ومريحة تدعو إلى استكشاف المكان من خلال حدائقها الخضراء التي تحتضن مجموعة متنوعة من النباتات والأشجار من مختلف أنحاء العالم وبيت الفراشات والأعمال الفنية والممرات الطبيعية وغيرها الكثير إلى جانب باقات متنوعة توفرها الوجهة لزوارها وتحيط بها منطقة حيوية تزخر بالمنشآت الفندقية والمطاعم والمقاهي والمرافق الخدمية المتنوعة ما يجعلها جزءاً من تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الهدوء والاسترخاء من جهة وحيوية المدينة ونبضها المتجدد من جهة أخرى.

وتبرز جزيرة العلم كإحدى الوجهات العصرية المميزة في قلب مدينة الشارقة وتجمع بين المساحات الخضراء والإطلالات المائية والمرافق الترفيهية والثقافية في موقع واحد.

تضم الجزيرة مدرجاً مفتوحاً يستضيف مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض الفنية والثقافية إلى جانب مسارات مخصصة للمشي والجري وملعب لكرة القدم وملعب آخر لرياضة البادل يتيحان للزوار ممارسة الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق .

و في مدينة خورفكان على الساحل الشرقي لإمارة الشارقة تتجسد واحدة من أجمل التجارب الصيفية التي تجمع بين متعة البحر وروعة الجبال في مشهد طبيعي يمنح الزوار أجواءً مختلفة عن أي وجهة شاطئية أخرى.

هنا تمتد الشواطئ بمحاذاة الجبال الشاهقة لتوفر للعائلات و الأصدقاء مساحة مثالية للاستمتاع بالطبيعة وقضاء أوقات مليئة بالاسترخاء والأنشطة الخارجية.

ويُعد شاطئ خورفكان من أبرز الوجهات الصيفية في المدينة حيث يوفر تجربة متكاملة تناسب مختلف الأعمار بدءاً من السباحة والتنزه على الواجهة البحرية وصولاً إلى ممارسة الرياضات المتنوعة في الملاعب المخصصة لكرة القدم وكرة السلة والملاعب متعددة الاستخدامات.

ويضم الشاطئ مرافق للرياضات المائية ومسارات للجري وركوب الدراجات ومناطق ألعاب للأطفال صُممت وفق أعلى معايير السلامة إلى جانب الحدائق ومناطق النزهات والتجمعات العائلية و المسرح المفتوح المطل على البحر والذي يستضيف فعاليات وأنشطة ترفيهية متنوعة على مدار العام ما يجعل شاطئ خورفكان وجهة مثالية لقضاء يوم صيفي حافل بالمتعة والحيوية.

أما شاطئ اللؤلؤية فيتميز بأجوائه الهادئة وخلفيته الجبلية الاستثنائية ما يجعله خياراً مفضلاً للعائلات ومحبي الطبيعة ويتيح للزوار الاستمتاع بالسباحة وركوب الأمواج والمشي على الرمال إلى جانب تجربة التخييم ومشاهدة شروق الشمس وحتى غروبها في أجواء تجمع بين الراحة وجمال المشهد الطبيعي الذي تشتهر به مدينة خورفكان.

وبين قمم الجبال الشاهقة في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة يُعد سد الرفيصة من أبرز الوجهات السياحية والطبيعية في خورفكان حيث يوفر للزوار تجربة تجمع بين جمال البحيرة والجبال مع أنشطة متنوعة تشمل التجديف بقوارب الكاياك والتنزه في المسارات الجبلية .

ويقع بالقرب منه نزل نجد المقصار الذي يقدم تجربة إقامة تراثية فريدة وسط الجبال ضمن بيوت تاريخية تم ترميمها بعناية ليمنح الزوار فرصة الاستمتاع بالطبيعة والتعرف على الموروث الثقافي للمنطقة في آن واحد.

وتُعد مدينة كلباء واحدة من أبرز الوجهات الصيفية على الساحل الشرقي لإمارة الشارقة حيث تمتزج أجواء البحر المفتوح مع الطبيعة الخضراء لتمنح الزوار تجربة تجمع بين الاسترخاء والاستمتاع بالأنشطة الخارجية في بيئة هادئة تناسب العائلات ومحبي الطبيعة.

ويُشكل كورنيش كلباء الممتد على طول 9.4 كيلومترالقلب النابض للمدينة ووجهة مثالية لقضاء أوقات ممتعة على الواجهة البحرية فإلى جانب الإطلالات المفتوحة على خليج عُمان ومياهه الصافية يضم الكورنيش مسارات مخصصة للجري والمشي وركوب الدراجات ومناطق جلوس مظللة تطل على البحر ومساحات خضراء تنتشر على امتداد الشاطئ ما يوفر أجواء مثالية للاستمتاع بنسيم البحر وقضاء أمسيات صيفية مريحة برفقة العائلة والأصدقاء.

وتزداد جمالية التجربة مع واجهة كلباء المائية التي تطل على بحيرة كلباء وتحيط بها أشجار القرم حيث توفر للزوار مزيجاً من الترفيه والتسوق وتناول الطعام وسط مشاهد طبيعية مميزة .

وتضم الواجهة مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي والمتاجر إلى جانب ممشى يحيط بالبحيرة ومناطق مخصصة للأطفال والأنشطة الترفيهية ما يجعلها وجهة متكاملة للصغار والكبار على حد سواء.

أما الباحثون عن تجارب تجمع بين المتعة والمعرفة فيمكنهم زيارة مركز خور كلباء لأشجار القرم الذي يسلط الضوء على التنوع البيئي الفريد الذي تتميز به المنطقة ويمنح المركز زواره فرصة للتعرف على أقدم غابات القرم في الدولة ومشاهدة العديد من الطيور والكائنات البحرية التي تزدهر في هذا النظام البيئي الغني في تجربة تجمع بين الاستكشاف والتعلم والاستمتاع بجمال الطبيعة.

وتُعد بحيرة الحفية في كلباء من أبرز الوجهات الطبيعية في إمارة الشارقة التي لابد من زيارتها حيث تجمع بين المناظر الجبلية الخلابة والمرافق الترفيهية المتنوعة وتوفر للزوار مسارات للمشي والتنزه تمتد بين الطبيعة إلى جانب منطقة ألعاب للأطفال وطريق يحيط بالبحيرة للاستمتاع بالأجواء الخارجية .

وتحتضن الوجهة مسجد الحفية الذي يتميز بتصميمه المعماري الجميل ومرافقه المتكاملة ما يجعلها محطة مثالية للعائلات ومحبي الطبيعة والأنشطة الخارجية وتقع البحيرة على طريق الشارقة–كلباء بالقرب من مركز الحفية لصون البيئة الجبلية لتوفر تجربة تجمع بين الاسترخاء والاستكشاف في المنطقة الشرقية من الإمارة.

وعلى الساحل الشرقي لإمارة الشارقة تقدم دبا الحصن تجربة صيفية مختلفة تجمع بين هدوء البحر وجمال الأجواء العائلية في وجهة تتميز بالخصوصية والراحة بعيداً عن الازدحام فبشواطئها المفتوحة ومرافقها الحديثة توفر المدينة بيئة مثالية للصغار والكبار للاستمتاع بأوقاتهم وسط مشاهد بحرية هادئة وإطلالات تمنح الزوار شعوراً بالاسترخاء والسكينة.

ويُعد شاطئ دبا الحصن من أبرز الوجهات الترفيهية في المدينة حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بالسباحة والتنزه على الواجهة البحرية وقضاء أوقات ممتعة على الرمال البيضاء في ظل مرافق وخدمات صُممت وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وتضم المدينة أيضا ممشى مائياً وحدائق عامة ومسارات للمشي والجري ومناطق مخصصة للأطفال ما يجعلها وجهة متكاملة للأنشطة العائلية والرياضة والاستجمام.

وللسيدات الباحثات عن مزيد من الخصوصية يوفر شاطئ السيدات في دبا الحصن بيئة آمنة ومريحة للاستمتاع بالسباحة والاسترخاء وسط مرافق متكاملة تراعي أعلى معايير الخصوصية والأمان .

وتضم حديقة السيدات المجاورة مجموعة من المرافق الرياضية والترفيهية والاجتماعية التي تتيح للسيدات والفتيات قضاء أوقات ممتعة في أجواء هادئة ومناسبة لمختلف الأنشطة ضمن بيئة مريحة ذات خصوصية.

وتكتمل التجربة في المدينة مع المطاعم والمقاهي المطلة على البحر والمساحات الخضراء ومناطق الجلوس العائلية، لتتحول دبا الحصن إلى وجهة صيفية هادئة تجمع بين متعة البحر وراحة المكان والخصوصية وجودة المرافق وتمنح الزوار فرصة للاستمتاع بلحظات مميزة تناسب مختلف الأعمار والاهتمامات.

ولا تقتصر التجربة الشاطئية في إمارة الشارقة على زيارة البحر فحسب بل تمتد إلى الإقامة في مجموعة من المنشآت الفندقية والمنتجعات المطلة على البحر أو الواقعة بالقرب من أبرز الوجهات الساحلية أو الواجهات المائية والشاطئية لتمنح الزوار تجربة متكاملة تجمع بين الراحة والاسترخاء والاستمتاع بالإطلالات البحرية على مدار اليوم فهنا يصبح البحر جزءاً من تفاصيل الرحلة اليومية من لحظات شروق الشمس وحتى الأمسيات الهادئة على الشاطئ.





وخلال عروض صيف الشارقة 2026 التي تستمر حتى منتصف سبتمبر 2026 تزداد هذه التجارب تميزاً مع مجموعة واسعة من العروض والباقات والخصومات المقدمة من الفنادق والمنتجعات ومراكز التسوق والمحال التجارية ومتاجر التجزئة والوجهات السياحية والترفيهية المشاركة.









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