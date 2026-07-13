دبي في 13 يوليو/وام/ أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من المخيم المهني 2026 الذي يقام خلال الفترة من 10 إلى 21 أغسطس المقبل ويوفر لطلبة المدارس الإماراتيين في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر فرصة اكتساب خبرات عملية والتعرف عن قرب إلى قطاع الفضاء والتخصصات المهنية المرتبطة به، وذلك في إطار جهوده لإعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة مستقبل هذا القطاع الحيوي في دولة الإمارات.

ينطلق المخيم بمقر مركز محمد بن راشد للفضاء ويتيح للمشاركين تجربة عملية داخل بيئة العمل إلى جانب التعرف إلى مختلف إدارات المركز ومهامه وبرامجه الفضائية، بما يسهم في توسيع مداركهم حول طبيعة العمل في قطاع الفضاء وأبرز الفرص المهنية المتاحة فيه.

ويركز البرنامج على مساعدة الطلبة في استكشاف مساراتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلى جانب التعرف على التخصصات المؤسسية والتنظيمية التي تدعم تنفيذ المشاريع والمهام الفضائية الوطنية.

يعزز المخيم فهم المشاركين للأدوار العلمية والتقنية والإدارية التي تسهم في تطوير قطاع الفضاء الإماراتي ويرسخ أهمية العمل الجماعي والابتكار في دعم الإنجازات الوطنية في هذا المجال.

ودعا المركز الطلبة الراغبين في المشاركة إلى إرسال سيرهم الذاتية عبر البريد الإلكتروني careercamp@mbrsc.ae قبل 25 يوليو 2026.