سيؤول في 14 يوليو /وام/ تتوقع جمهورية كوريا تحصيل إيرادات ضريبية قياسية لا تقل عن 500 تريليون وون (332 مليار دولار أمريكي) العام المقبل.

ويتجاوز هذا المبلغ بكثير التوقعات السابقة للحكومة، التي قدرت الإيرادات الضريبية بنحو 412 تريليون وون، وذلك وفق ما عرضه وزير الميزانية، بارك هونغ-كيون، خلال اجتماع عُقد في المكتب الرئاسي.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن بارك قوله إن العائدات الضريبية الكبيرة، التي تفوق الاتجاه طويل الأجل، ستُخصص لإنشاء "صندوق الاستجابة المستقبلية" بهدف تحقيق نمو مستدام. وأوضح أن الصندوق سيركز على الاستثمار في جيل الشباب، ومحركات النمو، والاقتصاد الإقليمي، وتنمية المواهب.

وأضاف بارك أنه في حال واجهت البلاد نقصًا في الإيرادات الضريبية بسبب تغيرات الأوضاع الاقتصادية، أو اضطرت إلى إعداد ميزانية تكميلية، فسيُستخدم الصندوق لدعم الاستقرار المالي.

وأشار بارك، إلى أن الحكومة تخطط أيضًا لإقرار ميزانية إنفاق للعام المقبل تبلغ نحو 800 تريليون وون، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام الجاري.

-خلا-