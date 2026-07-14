الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين و تراجع المعادن النفيسة الأخرى

عواصم في 14 يوليو/وام/ انخفض الذهب اليوم إلى أدنى مستوى له في أسبوعين ، و تراجع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3993.83 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن خسر حوالي ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة ​في أكبر انخفاض يومي بالنسبة

المئوية منذ أكثر من شهر.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس عند 4000.70 دولار.

وبالنسبة ⁠للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 56.98 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق ​أدنى مستوى لها في أسبوعين، ونزل البلاتين واحداً ⁠بالمئة إلى 1589.35 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1242.54 دولار.

-خلا-