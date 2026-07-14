المنامة في 14 يوليو/ وام/ أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني، الذي استهدف ناقلتي النفط الإماراتيتين "ممباسا" و"الباهية" بصاروخين جوالين أثناء عبورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العُمانية، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم من الجنسية الهندية وإصابة آخرين.

واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان بثته وكالة أنباء البحرين /بنا/ اليوم، ذلك تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وانتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرار مجلس الأمن رقم (2817).

وأكدت الوزارة تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها وسيادتها ومصالحها الحيوية، معربةً عن خالص تعازي المملكة وصادق مواساتها لأسرة الضحية ولجمهورية الهند وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.