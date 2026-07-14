القاهرة في 14 يوليو/ وام/ كرّم مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، في دورته التاسعة، جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، تقديراً لدورها في دعم الحركة الثقافية والفنية وإسهاماتها في تنمية المسرح ورعاية المواهب وتعزيز الحضور الإبداعي على الساحة العربية.

وتسلّم درع التكريم، الكاتب حمد الظنحاني أمين سر الجمعية، والفنان خليفة التخلوفة، وإبراهيم القحومي مدير مسرح دبا الفجيرة، وإبراهيم الشامسي رئيس اللجنة الإعلامية، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم على مسرح دار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من الفنانين والمسرحيين من مختلف الدول العربية والأجنبية.

وانطلقت الدورة التاسعة من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تحت شعار "من القاهرة.. ينطلق الإبداع"، وتستمر فعالياتها حتى 17 يوليو الجاري، بمشاركة واسعة من الفرق والفنانين العرب والدوليين، وتتضمن عروضاً مسرحية وورش عمل متخصصة وندوات فكرية، بما يعزز مكانة المهرجان كأحد أبرز التظاهرات المسرحية المتخصصة في فن المونودراما.

ويأتي هذا التكريم تأكيداً على المكانة التي تحظى بها جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح في المشهد الثقافي والمسرحي العربي، وتتويجاً لمسيرتها في تقديم مبادرات وأعمال مسرحية وثقافية أسهمت في تعزيز حضور المسرح الإماراتي في المحافل الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانة الإبداع الإماراتي على الساحة الثقافية العربية.