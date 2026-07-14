الشارقة في 14 يوليو/ وام/ تواصل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في دورتها الثالثة عشرة لعام 2026، تطوير منظومتها من خلال ثلاث فئات تعكس التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الاتصال، وتوسع مجالات التنافس أمام المبادرات والحملات التي توظف الاتصال في دعم التنمية، وتحسين جودة الحياة، وتمكين المجتمع، انطلاقاً من رؤية تنظر إلى الاتصال بوصفه شريكاً في صناعة القرار، وأداة فاعلة لإحداث أثر مستدام في المجتمعات.

وتستقبل الجائزة طلبات المشاركة حتى 31 أغسطس 2026 عبر موقعها الإلكتروني (https://gca.sgmb.ae)، الذي يتيح للمشاركين الاطلاع على فئات الجائزة، وشروط الترشح، ودليل المشاركة، واستكمال إجراءات التقديم الإلكتروني.

وتكرّم "فئة الابتكار في منظومة الاتصال المتكاملة"، الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة وشبه الحكومية، التي نجحت في بناء وتطوير منظومات اتصال متكاملة تدعم تحقيق أهدافها الإستراتيجية، وتعزز جودة التواصل مع الجمهور وأصحاب المصلحة، وتسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وتحتفي الفئة بالمؤسسات التي استطاعت دمج الإستراتيجية والحوكمة والابتكار والتقنيات الحديثة ضمن منظومة اتصال متكاملة، بما يعزز فاعلية الاتصال المؤسسي، ويرفع مستوى الثقة، ويحسن تجربة الجمهور، ويدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.

وتمتد هذه الرؤية إلى "فئة البصمة الاتصالية المميزة في جودة الحياة"، التي تكرّم الجهات الحكومية في إمارة الشارقة التي نجحت في توظيف الاتصال الحكومي لدعم المبادرات والسياسات والخدمات التي تسهم في تحسين جودة الحياة.

وتركز الفئة على المبادرات المرتبطة بالاستدامة، والصحة، والتعليم، والأمن الغذائي، والبيئة، والخدمات المجتمعية، إلى جانب المبادرات التي عززت المشاركة المجتمعية، وأسهمت في بناء جسور الثقة بين الجهات الحكومية والجمهور، وقدمت نماذج فاعلة في توظيف الاتصال لدعم السياسات العامة والارتقاء بالخدمات وتحقيق أثر ملموس في المجتمع.

وتخصص الجائزة كذلك "فئة أفضل مبادرة اتصالية مبتكرة لتمكين المجتمع"، التي تستهدف الجهات الحكومية، والمنظمات الدولية، ومؤسسات القطاع الخاص التي نجحت في تصميم وتنفيذ مبادرات اتصالية مبتكرة أسهمت في تمكين المجتمع وتعزيز مشاركته، ودعم جودة الحياة، وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والتعاون والتكافل.

وتحتفي الفئة بالمبادرات التي استطاعت توظيف الاتصال بصورة إبداعية لمعالجة القضايا المجتمعية والإنسانية، وتشجيع العمل التطوعي، وبناء شراكات فاعلة، وتطوير حلول وممارسات اتصالية مبتكرة أحدثت أثراً إيجابياً ومستداماً، وأسهمت في تعزيز التفاعل الإيجابي بين مختلف فئات المجتمع.

يذكر أن الجائزة تضم في دورتها الحالية 23 فئة موزعة على خمسة قطاعات رئيسية، تستهدف جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، والجوائز الفردية، وجوائز التنافس الإبداعي في التواصل الذكي، وجوائز لجنة التحكيم، وجوائز الشركاء، بما يعكس اتساع مجالات الاتصال وتنوع الممارسات التي تحتفي بها.

واستقطبت الجائزة في دورتها السابقة أكثر من 2600 ملف مشاركة من مختلف أنحاء العالم، تأهل منها أكثر من 600 مشاركة من 37 دولة إلى مرحلة الفرز الأولي، فيما بلغت 170 مشاركة مرحلة التقييم النهائي، في تأكيد على تنامي حضورها الدولي ومكانتها منصةً لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في الاتصال الحكومي والمؤسسي.