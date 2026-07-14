منتخب الإمارات لناشئات الكرة يشارك في أكبر نسخة من تصفيات كأس آسيا

كوالالمبور في 14 يوليو/ وام/ تشهد تصفيات كأس آسيا لكرة القدم للناشئات تحت 17 عاماً 2027، مشاركة قياسية هي الأكبر في تاريخ البطولة، مع دخول 30 منتخباً منافسات التصفيات، بزيادة منتخبين عن الرقم القياسي السابق البالغ 28 منتخباً، والمسجل في تصفيات نسخة عام 2019.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان اليوم، أن قرعة التصفيات ستجرى بعد غد الخميس في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث سيتم توزيع المنتخبات المشاركة على ثماني مجموعات، بواقع ست مجموعات تضم أربعة منتخبات، ومجموعتين تضمان ثلاثة منتخبات، على أن تقام المنافسات بنظام الدوري المجمع من مرحلة واحدة خلال الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر المقبل.

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نهائيات النسخة الحادية عشرة من البطولة، المقررة في الصين خلال الفترة من 31 مارس إلى 17 أبريل 2027، لتنضم إلى المنتخبات الأربعة المتأهلة مباشرة، وهي جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية حاملة اللقب، واليابان الوصيفة، وأستراليا والصين صاحبتا المركزين الثالث والرابع في نسخة 2026.

وتقام التصفيات للمرة التاسعة منذ اعتمادها في نسخة عام 2009، وتشهد الظهور الأول لمنتخب بوتان، فيما تسعى 11 دولة أخرى، من بينها منتخب الإمارات، إلى بلوغ النهائيات للمرة الأولى في تاريخها، وهي: الإمارات، وكمبوديا، والعراق، وقيرغيزستان، وماكاو، وماليزيا، وجزر ماريانا الشمالية، وفلسطين، والسعودية، وسوريا، وطاجيكستان.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، توزيع المنتخبات على 4 مستويات، إضافة إلى مستوى خاص بالدول المستضيفة، استناداً إلى نظام نقاط مستمد من نتائج المنتخبات في النسخ الثلاث الأخيرة من البطولة.

وضم المستوى الأول منتخبات جمهورية كوريا، والفلبين، والهند، والصين تايبيه، وإندونيسيا، بينما جاء في المستوى الثاني منتخبات لبنان، وإيران، وهونغ كونغ، وبنغلاديش، وقيرغيزستان، والأردن.

وضم المستوى الثالث جزر ماريانا الشمالية، والسعودية، وغوام، وسوريا، وماكاو، فيما ضم المستوى الرابع فلسطين، والإمارات، والبحرين، وبوتان، وكمبوديا، والعراق.

أما مستوى الدول المستضيفة، فضم تايلاند، وفيتنام، وميانمار، وسنغافورة، وماليزيا، وأوزبكستان، ولاوس، وطاجيكستان.

ومن المقرر إجراء قرعة دور المجموعات لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم للناشئات تحت 17 عاماً في ديسمبر المقبل، بمشاركة 12 منتخباً، على أن تمثل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة قارة آسيا في كأس العالم للناشئات تحت 17 عاماً، المقررة في المغرب عام 2027.