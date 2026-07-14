عجمان في 14 يوليو/ وام/ سجلت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان 6815 تصرفاً عقارياً خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة إجمالية تجاوزت 10.8 مليار درهم، وذلك حسب الإحصائيات الواردة في مؤشر عجمان العقاري.

وقال سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إنه تم تسجيل 5435 عملية تداول خلال الفترة نفسها بقيمة إجمالية بلغت 7.64 مليار درهم، مشيراً إلى أنّ منطقة العامرة شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 215 مليون درهم.

وأضاف أنه تم تسجيل 969 عملية رهن، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.88 مليار درهم، حيث سُجلت أعلى قيمة رهن بـ 123.5 مليون درهم في منطقة ليوارة 1.

وأكد أنّ سوق عجمان العقاري حافظ على أدائه الإيجابي، وحقق أرقاماً تعكس جودة القطاع وتعدد الخيارات الاستثمارية عبر مختلف مناطق الإمارة.

وأشار إلى أنّ القطاع العقاري يلعب دوراً محورياً في تحفيز النمو الاقتصادي للإمارة، ويواصل نموه الاستثنائي الذي يعكس مكانة عجمان كوجهة استثمارية رائدة وسوق عقاري واعد.

وأوضح سعادته أن مشروع "مدينة الإمارات" تصدر قائمة المشروعات الرئيسية الأكثر تداولاً، متقدماً على كل من مشروعي "أبراج المدينة" و"عجمان ون"، بينما جاء "حي الحليو 2" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من "الحليو1 " و" الزاهية ".