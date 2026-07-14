خبراء: "صنع في الإمارات" والذكاء الاصطناعي يقودان مستقبل البنية التحتية خلال العقد المقبل

دبي في 14 يوليو/ وام/ أكد مسؤولون تنفيذيون وخبراء في قطاعات البناء والهندسة والبنية التحتية، أن مبادرة "صنع في الإمارات" والذكاء الاصطناعي والبناء المعياري، ستقود التحول في قطاع البنية التحتية بالدولة خلال العقد المقبل، مدعومة بتنامي التصنيع المحلي، ومرونة سلاسل التوريد، والطلب المتزايد على الحلول الرقمية والمستدامة.

جاء ذلك خلال منتدى "البناء المضي قدماً صياغة مستقبل البنية التحتية والتنمية المستدامة"، الذي استضافه أمس مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي بالتعاون مع مجموعة “إي إس بي إيه”.

وشهد المنتدى مشاركة نخبة من قادة قطاعات الإنشاءات والعقارات والهندسة والتصنيع والمصارف والتكنولوجيا، لبحث أبرز التحولات التي تعيد رسم مستقبل القطاع وفي مقدمتها التحول الرقمي والاستدامة وتوطين الصناعة.

وأكد المشاركون أن ارتفاع تكاليف الشحن العالمية والتحديات الجيوسياسية أسهما في تسريع الاعتماد على المنتجات المصنعة في الإمارات، وتعزيز مكانة مبادرة "صنع في الإمارات"، التي باتت تحظى باعتراف عالمي متزايد بوصفها مرادفاً للجودة بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية ويوفر فرصاً جديدة للنمو.

من جهته قال عبد الرحمن عبيد الرئيس التنفيذي لمجموعة ماهي خوري، إن المنتجات الإماراتية أصبحت تحظى بثقة الأسواق العالمية، مؤكداً أن وتيرة التصنيع المحلي ستتسارع في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا والأثاث والمنتجات الاستهلاكية.

من جانبه أوضح وائل منصور الرئيس التنفيذي لشركة رويال أدفانس للإلكتروميكانيكال التابعة لمجموعة تروجان للإنشاءات، أن الذكاء الاصطناعي أصبح محركاً رئيسياً لتطوير عمليات التوريد والتصميم وتنفيذ المشاريع، لافتاً إلى أن الهندسة الذكية ونمذجة معلومات المباني والتوائم الرقمية والبناء المعياري ستصبح ممارسات أساسية في القطاع خلال السنوات المقبلة.

وأكد المشاركون أن دولة الإمارات تمتلك مقومات قوية لمواصلة ريادتها في قطاع البنية التحتية، بفضل استقرارها السياسي واستثماراتها المتواصلة في المشاريع الإستراتيجية والتحول الرقمي ورؤية قيادتها الرشيدة نحو تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والصناعة.