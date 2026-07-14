دبي في 14 يوليو/ وام/ اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، النسخة الأولى من برنامج "التعليم الموسيقي للإماراتيين"، الذي نظمته بالتعاون مع "الأوركسترا الوطنية للشباب – دبي"، وأسهم في تأهيل 20 طالباً إماراتياً عبر 1850 ساعة تدريبية متخصصة، بهدف اكتشاف المواهب الموسيقية وصقل مهاراتها وتمكينها من بناء مسيرة فنية احترافية، بما يعزز نمو القطاع الموسيقي في الإمارة ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع.

ويندرج البرنامج تحت مظلة "منحة دبي الثقافية"، حيث شارك الطلبة على مدار عام أكاديمي كامل في ورش عمل ودروس متخصصة في العزف الأوركسترالي والأداء الجماعي والعزف الفردي على الآلات الموسيقية، بإشراف خمسة موسيقيين ومدربين عالميين متخصصين في الكمان والتشيللو وآلات النفخ الخشبية والبيانو والغناء، ما أتاح لهم تجربة تعليمية جمعت بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي وأسهمت في تنمية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وأكدت شيماء راشد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في "دبي للثقافة"، أن البرنامج يمثل خطوة نوعية لإعداد جيل من الموسيقيين الإماراتيين القادرين على إثراء المشهد الفني المحلي والمنافسة على الساحة الدولية، مشيرة إلى أن الهيئة تواصل توفير بيئة محفزة تتيح للمواهب فرص التعلم والانفتاح على التجارب العالمية بما يدعم الصناعات الثقافية والإبداعية.

من جانبها أوضحت أميرة فؤاد المديرة التنفيذية والمديرة الفنية للأوركسترا الوطنية للشباب – دبي، أن البرنامج وفر منصة ملهمة لاكتشاف المواهب المحلية وتعزيز قدراتها الفنية، من خلال تدريبات مكثفة وتجارب تعليمية متخصصة تعكس أهمية الموسيقى في بناء جسور التواصل بين الثقافات.

وسيواصل البرنامج دعم منتسبيه من خلال مشاركة عدد من الطلبة خلال يوليو الجاري في الجولة الفنية للأوركسترا الوطنية للشباب – دبي إلى العاصمة النمساوية فيينا، حيث سيقدمون عروضاً في قاعات موسيقية عالمية مرموقة، من بينها قاعة الموسيكفراين وقاعة وينر كونسثاوس وراديو كولتورهاوس، في إنجاز تاريخي يجعل الأوركسترا أول أوركسترا إماراتية تقدم عروضاً في هذه القاعات العريقة.