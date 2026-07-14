"اينوك" تتعاون مع بلدية دبي لدعم مبادرة "شجرة الشعلة"

دبي في 14 يوليو/ وام/ أعلنت مجموعة "اينوك" تعاونها مع بلدية دبي لدعم مبادرة "شجرة الشعلة"، استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتكثيف زراعة شجرة الشعلة في الشوارع والمنازل والمساحات الترفيهية والحدائق العامة في دبي، بما يعزز المساحات الخضراء ويرسخ المشاركة المجتمعية في الجهود البيئية.

وشملت المبادرة توزيع 1000 شتلة من " شجرة الشعلة " على موظفي مجموعة "اينوك" وعملائها، تشجيعاً لهم على زراعتها في منازلهم ومجتمعاتهم، دعماً لرؤية دبي الرامية إلى تحسين المشهد الحضري وتعزيز الوعي البيئي.

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك"، إن المجموعة تلتزم بدعم رؤية دولة الإمارات الخضراء وأهداف دبي الواسعة في مجال الاستدامة الحضرية، وتهدف من خلال دعم موظفيها وشبكة عملائها الواسعة لمبادرة “شجرة الشعلة”، إلى المساهمة في توسيع المساحات الخضراء في الإمارة وتعزيز ثقافة المسؤولية البيئية بين المجتمعات التي تعمل فيها.

وتعمل المجموعة، بالتعاون مع بلدية دبي، على تعزيز الوعي بالمبادرة عبر شبكة محطات الخدمة والمنصات الرقمية والقنوات الإعلامية التابعة لها، بما يدعم توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في المبادرة.

وتزهر "شجرة الشعلة" خلال الفترة من مايو إلى يوليو، وتتميز بأزهارها البرتقالية الحمراء الزاهية وظلالها الواسعة، وأصبحت من الأشجار البارزة في المشهد الحضري لإمارة دبي، بما تسهم به في دعم البنية التحتية الخضراء وتحسين المظهر الجمالي للمدينة.