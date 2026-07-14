عجمان في 14 يوليو/ وام/ اطّلع الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، العضو المفوض بمتابعة أعمال مجموعة عمل جذب واستقطاب الاستثمارات إلى إمارة عجمان، على مستجدات أعمال المجموعة وأبرز مخرجاتها في المرحلة الحالية.

ووجّه الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بمواصلة استكشاف فرص استقطاب الاستثمارات النوعية، والتركيز على القطاعات الواعدة والداعمة للتنوع الاقتصادي وتعزيز تنافسية الإمارة، بما يحقق أثراً اقتصادياً وتنموياً ملموساً ومستداماً، ويعود بالنفع على قطاع الأعمال والمجتمع المحلي في عجمان.

من جانبه استعرض سعادة الشيخ سلطان بن محمد النعيمي رئيس المجموعة، خلال اللقاء الذي عقد في الديوان الأميري بعجمان، جهود المجموعة الرامية إلى تعزيز تنافسية الإمارة، واستقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية النوعية.

وناقش اللقاء ملامح الخطة المقبلة وأولويات العمل، بما يتماشى مع توجهات الإمارة نحو تطوير بيئة استثمارية محفزة ومستدامة، واستعرض أبرز القطاعات الاستثمارية المستهدفة، والفرص التي يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة، لتعزيز جاذبية الإمارة وترسيخ مكانتها وجهةً استثماريةً رائدة.