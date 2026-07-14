شرطة أبوظبي تشارك بمبادرة "المخيم الأمني" في مهرجان الشيخ زايد الصيفي

أبوظبي في 14 يوليو/ وام/ تشارك إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بشرطة أبوظبي، في فعاليات مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 من خلال مبادرة "المخيم الأمني"، التي تتضمن منصة التحديات الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقام في منطقة الوثبة خلال الفترة من 6 يوليو إلى 23 أغسطس 2026، بهدف نشر الوعي الأمني والمجتمعي، وتعزيز مفاهيم السلامة والمسؤولية المشتركة لدى الأطفال والناشئة والشباب، ضمن إطار ترفيهي وتوعوي متكامل .

وتعد مبادرة "المخيم الأمني" إحدى أبرز الوجهات التفاعلية في المهرجان، حيث تقدم برنامجًا توعويًا يمتد على مدار سبعة أسابيع، يجمع بين الأنشطة التفاعلية والعمل الشرطي، ويهدف إلى بناء جيل واعٍ بالمسؤولية الأمنية والأخلاقية، وغرس قيم المواطنة الإيجابية والالتزام بالقوانين واحترام حقوق الآخرين.

وتوفر المبادرة للأطفال والناشئة تجربة تفاعلية تثقيفية تُعرّفهم بدور رجل الشرطة في حفظ الأمن والنظام، وترسخ لديهم القيم الإنسانية والأخلاقية التي يقوم عليها العمل الشرطي، من خلال برامج وأنشطة وورش عمل ومسابقات تفاعلية تسهم في تعزيز الحس الأمني، وترسيخ مفاهيم السلامة الرقمية والاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة.