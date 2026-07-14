عجمان في 14 يوليو/ وام/ حقق مركز خدمات ترخيص الآليات والسائقين في القيادة العامة لشرطة عجمان نتائج متميزة خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلًا نسبة رضا عامة عن الخدمات بلغت 99%، ونسبة رضا المتعامل عن الرحلة وصلت إلى 100%، وذلك بحسب مؤشرات نظام مرصد الخدمات (نبض المتعامل)، ما يؤكد التزام المركز بتحسين تجربة المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وأظهرت الإحصاءات، الحفاظ على نسبة استخدام القنوات الذكية من قبل المتعاملين إلى 96.28% من إجمالي المعاملات المنجزة، مقارنة بـ 96.35% للفترة ذاتها من عام 2025م، فيما بلغ إجمالي المعاملات المنفذة عبر مختلف القنوات خلال النصف الأول من العام الجاري 131,189 معاملة، مقارنةً بـ 122,689 معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة تفوق 6.9 %.

وقال الرائد علي محمد النعيمي رئيس قسم ترخيص الآليات، إن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت نتيجة لتكامل الجهود وحرص المركز على إطلاق مبادرات نوعية تلبي احتياجات المتعاملين وتعزز من مستوى رضاهم، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في تقديم خدمات حكومية رائدة واستباقية.

وأوضح أن هذه النتائج تعكس أثر المبادرات المبتكرة التي أطلقها المركز، ومن أبرزها مبادرة "الردهة الذكية" التي تتيح تقديم الخدمات عبر القنوات الذكية داخل المركز، و"الروبوت الذكي" التي تمكن المتعامل من إنجاز المعاملات دون الحاجة للتوجه الى الكاونترات، ومبادرة "تصريح استخدام مواقف أصحاب الهمم الرقمية" عبر التطبيق الذكي لشرطة عجمان، و"مسار الفحص الفني الذكي" لتسريع الإجراءات وتقليل التدخل البشري، و"مجالس المتعاملين" لرصد الملاحظات وتطوير الخدمات.

وأشاد الرائد علي النعيمي، خلال تكريمه الموظفين، بما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق هذه النتيجة المتميزة التي تعكس حرص الإدارة على تقديم خدمات عالية الجودة وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، مؤكدا أن التكريم يأتي تقديراً لعطاء الموظفين وتحفيزاً لهم لمواصلة التميز والإبداع.