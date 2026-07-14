بلدية منطقة الظفرة تقدم الدعم اللوجستي لمهرجان ليوا للرطب 2026

الظفرة في 14 يوليو/وام/ تواصل بلدية منطقة الظفرة، ممثلةً بفريق التواجد البلدي، جهودها في دعم وإنجاح فعاليات مهرجان ليوا للرطب 2026، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، تأكيداً على التزامها بدعم الفعاليات التراثية والوطنية التي تسهم في صون الموروث الثقافي وتعزيز الهوية الإماراتية.

وتنفذ البلدية في هذا الشأن مجموعة واسعة من الأعمال اللوجستية والتجهيزية لضمان جاهزية موقع المهرجان واستقبال المشاركين والزوار في بيئة متكاملة، شملت تجهيز البنية التحتية للموقع، وأعمال التجميل والتشجير، وتوفير الزراعات التجميلية والزهور الموسمية، وتركيب الأعلام واللوحات الترحيبية في موقع المهرجان ومدينة ليوا، بما يعكس المكانة المتميزة للحدث ويُسهم في إظهاره بأفضل صورة.

وتشارك البلدية من خلال منصة ومجلس التواجد البلدي في موقع المهرجان في استقبال كبار الشخصيات والضيوف والزوار، وتعزيز التواصل المجتمعي والتعريف بخدمات البلدية ومبادراتها المختلفة.

وتزامناً مع عام الأسرة 2026، أعدّ فريق التواجد البلدي برنامجاً متكاملاً من الأنشطة والفعاليات التراثية والثقافية والمسابقات المتنوعة الموجهة لجميع أفراد الأسرة، بهدف تعزيز الترابط الأسري وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، وإبراز الموروث الثقافي والتراثي الذي يعكس عراقة المجتمع الإماراتي وأصالته.