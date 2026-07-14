إنجلترا والأرجنتين / مواجهة من العيار الثقيل غداً في نصف نهائي مونديال 2026

أتلانتا في 14 يوليو /وام/ تتجه أنظار عشاق كرة القدم غداً إلى ملعب أتلانتا، الذي يحتضن مواجهة مرتقبة تجمع منتخبي إنجلترا والأرجنتين في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، في واحدة من أكثر المواجهات حضوراً وإثارة في تاريخ البطولة.

يسعى المنتخب الإنجليزي من جانبه إلى بلوغ النهائي للمرة الثانية في تاريخه، فيما يواصل المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب، مشواره للدفاع عن الكأس والاقتراب من إنجاز الاحتفاظ بها للمرة الأولى منذ أن حققته البرازيل في نسخة عام 1962.

وشق المنتخب الإنجليزي طريقه إلى المربع الذهبي عبر مسيرة تصاعد فيها مستواه تدريجياً، بعدما استهل مشواره بالفوز على كرواتيا 4-2، ثم تعادل سلبياً مع غانا، قبل أن يحسم صدارة مجموعته بالفوز على بنما 2-0.

وفي الأدوار الإقصائية حول تأخره أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى انتصار في دور الـ32، ثم تجاوز المكسيك رغم إكمال المباراة بعشرة لاعبين في دور الـ16، قبل أن يحسم مواجهة النرويج 2-1 في ربع النهائي، بفضل ثنائية جديدة لجود بيلينغهام.

في المقابل، يدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بسجل مثالي بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الـ 6، إذ استهل حملة الدفاع عن لقبه بانتصارات على الجزائر والنمسا والأردن، ثم تخطى الرأس الأخضر بعد التمديد، وأقصى مصر في دور الـ16، قبل أن يتجاوز سويسرا 3-1 في ربع النهائي، مؤكداً امتلاكه أقوى خط هجوم في البطولة برصيد 17 هدفاً، بفارق هدف واحد فقط عن أفضل حصيلة تهديفية للأرجنتين في نسخة واحدة من كأس العالم.

ويعتمد المنتخب الإنجليزي، بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل، على مزيج من القوة البدنية والسرعة في التحولات الهجومية، إلى جانب تميزه في الكرات الهوائية، بعدما سجل 4 أهداف بالرأس، وهو الأعلى بين جميع المنتخبات المشاركة، ونفذ 24 محاولة رأسية، مع فعالية كبيرة في استثمار العرضيات، وهي عناصر قد تمنحه أفضلية أمام المنتخب الأرجنتيني، الذي سجل أضعف معدل نجاح في الصراعات الهوائية بين المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي.

ويقود هجوم انجلترا الثنائي هاري كين وجود بيلينغهام، بعدما سجل كل منهما ستة أهداف في البطولة، ليصبحا أول ثنائي من منتخب واحد يحقق هذا الرقم في نسخة واحدة من كأس العالم، فيما صنع كل من بوكايو ساكا وأنتوني جوردون ثلاثة أهداف، بما يعكس تنوع الحلول الهجومية للمنتخب الإنجليزي.. فيما يستعد كين لخوض مباراته الدولية رقم 121، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في مسيرته مع منتخب بلاده.

وعلى الجانب الآخر، يواصل المنتخب الأرجنتيني الاعتماد على خبرة قائده ليونيل ميسي، الذي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم برصيد 21 هدفاً، إلى جانب صدارته قائمة أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البطولة بـ10 تمريرات حاسمة.

وخلال النسخة الحالية، قدم ميسي 15 تمريرة بينية، وهو أعلى رقم بين جميع اللاعبين، فيما سجل سبعة لاعبين آخرين للأرجنتين، وأسهم ثمانية لاعبين في صناعة الأهداف، بما يجسد القوة الجماعية للفريق بقيادة المدرب ليونيل سكالوني.

وتعكس الأرقام مؤشرات على مواجهة هجومية مفتوحة، إذ استقبل كل من المنتخبين 6 أهداف خلال البطولة، بينما سجلت الأرجنتين 3 أهداف على الأقل في كل من مبارياتها الأربع الأخيرة، كما حققت أعلى معدل تحويل للتسديدات إلى أهداف بين المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي بنسبة 18%.

وفي المقابل، سمحت إنجلترا بأكبر عدد من الفرص لمنافسيها، ما يفرض على خطها الدفاعي أعلى درجات التركيز للحد من الفاعلية الهجومية للأرجنتين.