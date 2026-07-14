عجمان في 14 يوليو /وام/ نظمت هيئة النقل في عجمان، مبادرة "استدامة مجتمع" في مركز "سبيد" لفحص وتسجيل المركبات، ، التي توفر خدمة الفحص المجاني لانبعاثات المركبات لجميع أفراد المجتمع، بهدف تعزيز الوعي البيئي، والحد من الانبعاثات الضارة، والإسهام في دعم توجهات دولة الإمارات نحو الحياد المناخي وصافي الانبعاثات الصفرية.

وأكد عمار الشاعر، مدير إدارة الاستثمار في الهيئة، أن إطلاق مبادرة "استدامة مجتمع" يأتي في إطار الحرص على تقديم خدمات استباقية ومبتكرة تدعم الاستدامة البيئية، وتسهم في تحسين جودة الحياة، من خلال تمكين السائقين من الاطمئنان على مستوى انبعاثات مركباتهم قبل موعد الفحص الدوري، بما يعزز جاهزية المركبات ويرفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالمعايير البيئية.

وقال إن المبادرة تعكس التزام مركز "سبيد" لفحص وتسجيل المركبات بدعم توجهات الهيئة نحو تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تسهم في خفض الانبعاثات الضارة، وتحسين جودة الهواء، وترسيخ مفهوم التنقل المستدام في الإمارة، وتوفر لأصحاب المركبات فرصة إجراء فحص استباقي لانبعاثات العادم قبل الفحص الرسمي، بما يسهم في الكشف عن أي خلل في نظام الاحتراق أو الانبعاثات في وقت مبكر، ومعالجة الملاحظات الفنية قبل موعد الفحص الدوري، الأمر الذي يسهم في تقليل نسب الرسوب، وخفض تكاليف الإصلاح، وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.

ودعت الهيئة السائقين إلى الاستفادة من هذه المبادرة المجتمعية، والإسهام في حماية البيئة، مؤكدة أن التزام المركبات بالمعايير البيئية يمثل خطوة إضافية نحو مجتمع أكثر صحة، وهواء أنظف، ومستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.