أبوظبي في 14 يوليو /وام/ وقعت شركة التطويرالعقاري "الدار" اتفاقية شراكة إستراتيجية مع مجموعة "بيورهيلث" لتصميم وتشييد مجتمعات ترتكز على تعزيز العافية والحياة الصحية المديدة في إمارة أبوظبي، عبر توظيف أحدث التقنيات وأسس الصحة والعافية في جوانب الحياة اليومية، بما يدعم توجهات دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمعيشة الصحية والمديدة.

وتتعاون الجهتان، بموجب الاتفاقية؛ لاستكشاف حلول مبتكرة لدمج مفاهيم العافية والرعاية الوقائية في نسيج المجتمعات، بدءاً من تصميم المنازل والأحياء، وصولاً إلى التجارب اليومية التي تعزز العافية على المدى الطويل، مستفيدتين من الخبرات السريرية لمجموعة "بيورهيلث" ونهج "الدار" القائم على البيانات في تطوير المجتمعات، بهدف تحويل علوم الصحة المديدة إلى حلول عملية قابلة للتطبيق على نطاق واسع، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وبناء مجتمعات أكثر صحة وترابطاً.

وتتيح الشراكة فرصاً للبحث المشترك، وتبادل المعرفة، وقياس الأثر، بما يعزز التزام المؤسستين بالابتكار واتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة العلمية، ودعم عافية المجتمعات على المدى الطويل، كما ستدرس الجهتان إطلاق مبادرات تجريبية في عدد من المجتمعات والأصول المختارة، لتطوير نماذج مستقبلية توائم بين الرعاية الصحية والتكنولوجيا والبيئة العمرانية.

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة "بيورهيلث"، إن الشراكة الإستراتيجية مع "الدار" تمثل إنجازاً حيوياً يدعم جهود المجموعة لإدماج مبادئ الصحة في جوانب الحياة اليومية، موضحاً أن "عيادة بيورا" التابعة للمجموعة، تسهم في تأسيس بيئات معيشية تمكّن أفراد المجتمع من إدارة صحتهم بكفاءة، عبر أنظمة متطورة لإدارة جودة الهواء، وأسرّة ذكية، ومرايا ذكية توفر معلومات صحية آنية دون تلامس، مؤكداً أن هذا التعاون يجسد دور الابتكار والتكامل بين القطاعات في دعم الأهداف الوطنية الرامية إلى تعزيز الصحة وتمكين أفراد المجتمع من التمتع بحياة صحية مديدة.

من جانبه، قال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار للتطوير"، إن الشراكة مع "بيورهيلث" تعكس الإيمان المشترك بأن العافية يجب أن تكون جزءاً أساسياً من الأماكن التي يعيش فيها الناس، مشيراً إلى أن "الدار" تعتمد العافية مرتكزاً رئيسياً في تخطيط وجهاتها وتصميمها وتشغيلها، وأن التعاون مع "بيورهيلث" سيمكن من تطوير مجتمعات تساعد الأفراد على تبني أنماط حياة تعزز الحياة الصحية المديدة، بما يدعم ترسيخ مكانة أبوظبي نموذجاً عالمياً في تصميم المجتمعات المستدامة التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها.