انطلاق "صيفنا سعادة 2026" في عجمان بـ64 برنامجاً ومبادرة وبمشاركة 28 جهة

عجمان في 14 يوليو /وام/ انطلقت في إمارة عجمان، فعاليات "صيفنا سعادة 2026"، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والاتحادية والشركاء الإستراتيجيين، بهدف استثمار أوقات الطلبة والنشء والشباب خلال الإجازة الصيفية، من خلال برامج وأنشطة نوعية تسهم في تنمية المهارات، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم الإبداع والابتكار والعمل المجتمعي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في الإمارة.

ويحظى "صيفنا سعادة 2026" بشراكات وطنية فاعلة، يتقدمها صندوق الوطن شريكاً إستراتيجياً، والمؤسسة الاتحادية للشباب، إلى جانب دعم كل من وزارة الأسرة ووزارة الثقافة، في تأكيد على تكامل الجهود بين المؤسسات الاتحادية والمحلية لإثراء البرامج الموجهة للشباب والأسر.

ويضم "صيفنا سعادة" هذا العام 64 برنامجاً ومبادرة تنفذها الجهات الحكومية، تتنوع بين البرامج المجتمعية والأسرية، والأنشطة الثقافية، والمراكز الصيفية للفتيات والبنين، والمراكز العلمية التخصصية، والبرامج المخصصة لأصحاب الهمم، إلى جانب المسابقات والفعاليات الترفيهية، بما يضمن تقديم تجربة صيفية متكاملة تلبي اهتمامات الفئات العمرية المختلفة.

وتشارك في المبادرة 28 جهة حكومية ومؤسسة من القطاعات المختلفة، من بينها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، ودائرة البلدية والتخطيط، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ودائرة المالية، ودائرة الموارد البشرية، ودائرة ميناء وجمارك عجمان، ودائرة السياحة والثقافة والإعلام، وهيئة المناطق الحرة، وغرفة عجمان، وجامعة عجمان، وجامعة المدينة – عجمان، وجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، وجمعية أم المؤمنين النسائية، وجمعية الإحسان الخيرية، ومجلس سيدات أعمال عجمان، ومكتب شؤون المواطنين، والاتحاد للماء والكهرباء، وتعاونية عجمان، ونادي عجمان لذوي الإعاقة، وجمعية الإمارات للتوحد، والمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومدينة الشيخ خليفة الطبية – عجمان، ومركز الهلال الأحمر الإماراتي، إلى جانب عدد من المؤسسات الوطنية الأخرى.

وأكدت اللجنة المنظمة أن "صيفنا سعادة 2026" يمثل منصة وطنية تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية تحت مظلة واحدة، بهدف تقديم برامج نوعية تسهم في تنمية قدرات الشباب، واستثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع، ويعزز دورهم شركاء فاعلين في مسيرة التنمية، انسجاماً مع رؤية حكومة عجمان في بناء مجتمع أكثر سعادة وتماسكاً وجودة حياة.