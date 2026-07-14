الدوحة في 14 يوليو/وام/ قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء في قصر لوسيل إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وأعرب سموه عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو أمير دولة قطر، وعموم آل ثاني الكرام، وحكومة دولة قطر وشعبها الشقيق، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان.

رافق سموه كلٌّ من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب وزير دولة.