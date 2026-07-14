دبي في 14 يوليو /وام/ أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب برنامج "صيف الإمارات 2026" تحت شعار "نحو جيلٍ أكثر جاهزية"، لتمكين الشباب من تطوير مهاراتهم، وتعزيز جاهزيتهم، وترسيخ ارتباطهم بهويتهم الوطنية ومجتمعهم، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في الاستثمار برأس المال البشري، وإعداد جيل قادر على صناعة الفرص، وتحقيق تطلعاتها التنموية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز رفاهية الشباب، من خلال منظومة متكاملة تدعم جودة الحياة والصحة الجسدية والمرونة النفسية، إلى جانب تنمية المهارات الحياتية والمهنية، عبر تزويد المشاركين بالمعارف والخبرات العملية التي تعزز ثقتهم بقدراتهم وترفع جاهزيتهم للمستقبل، ما يدعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، لتعزيز المشاركة المجتمعية والانفتاح على التجارب والمعارف العالمية، بما يواكب تطلعات الأجيال الصاعدة ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، رئيس المؤسسة الاتحادية للشباب، إن دولة الإمارات تنتهج رؤية راسخة ترتكز على تمكين الشباب وإشراكهم في مسيرة التنمية، من خلال توفير البيئة الداعمة التي تتيح لهم إمكانية اكتساب الخبرات التي تؤهلهم للإسهام بفاعلية في صناعة التغيير في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، وذلك في سياق توجهاتها المستقبلية التي تحرص على إعداد كوادر بشرية تمتلك المهارة والمرونة اللازمة للتعامل مع المتغيرات بثقة.

وأضاف أن "صيف الإمارات 2026" يكتسب أهمية خاصة بوصفه منصة وطنية تواكب اهتمامات الشباب وتطلعاتهم، وتتيح لهم فرصاً نوعية للتعلم والتجربة والتفاعل، بما يسهم في توسيع مداركهم وتعزيز حضورهم في المجالات المختلفة، كما يدعم البرنامج ترسيخ قيم المسؤولية والانتماء، ويعزز إسهام الشباب في مواصلة مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.

من جانبه، قال سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، إن "صيف الإمارات 2026" يقدم تجربة متكاملة تستجيب لاهتمامات الشباب وتنوع احتياجاتهم، من خلال برامج وأنشطة تجمع بين تنمية المهارات، والتجارب التطبيقية، والتفاعل المجتمعي، ضمن محتوى متنوع يواكب تطلعات الأجيال الشابة ويعزز استفادتهم من فترة الصيف في مسارات ترتبط بحياتهم اليومية ومستقبلهم المهني والشخصي.

وأضاف أن البرنامج طور بالتعاون مع شبكة واسعة من الشركاء والخبراء لتقديم تجربة ثرية تجمع بين المعرفة والتطبيق، وتتيح للشباب الاستفادة من برامج وورش وجلسات تفاعلية وأنشطة ميدانية تغطي مجموعة واسعة من المجالات المرتبطة بحياتهم وتطلعاتهم، كما روعي في تصميمه تنوع الفئات المستهدفة ومواقع التنفيذ على مستوى الدولة، بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة وإتاحة الفرصة أمام الشباب والشابات للمشاركة في تجارب نوعية تثري معارفهم وتنمي مهاراتهم وتدعم مساراتهم المستقبلية.

بدوره، قال جاسم الدبل، مدير إدارة مراكز الشباب في المؤسسة الاتحادية للشباب، إن "برنامج صيف الإمارات 2026" الذي يمتد على مدارس أربعة أسابيع، يتضمن أجندة متنوعة من الفعاليات التي تراعي اهتمامات الشباب واختلاف احتياجاتهم من عمر 15 إلى 35 عاماً، وتوفر لهم فرصاً قيّمة للاستفادة من محتوى متخصص يعزز تفاعلهم مع الأنشطة المطروحة ويشجعهم على استثمار فترة الصيف في مجالات ترتبط بحياتهم وتطلعاتهم.

وأضاف أن البرنامج يعتمد على منظومة تنفيذ واسعة تشمل مراكز الشباب والمساحات الشبابية والمجالس المجتمعية والواحات ومقار الشركاء والجهات المتعاونة، إضافة إلى الملاعب الرياضية والمساحات الخارجية والمراكز الشاطئية؛ موضحا أن تلك المنظومة تتكون من دورات تخصصية وورش عمل وجلسات نقاشية ولقاءات حوارية وأنشطة رياضية وزيارات ميدانية، بما يوفر بيئات تفاعلية متنوعة تثري تجربة المشاركين وتدعم تنمية مهاراتهم وتوسيع مداركهم في عدد من المجالات الحيوية.

ويقدم البرنامج خلال الفترة من 13 يوليو إلى 12 أغسطس 2026، منظومة متكاملة من المبادرات التي تجمع بين التعلم والتطبيق العملي والتفاعل المجتمعي، بما يعزز جاهزيتهم للمستقبل ويطور مهاراتهم الإبداعية؛ إذ يرتكز على 18 مجالاً رئيسياً تشمل مهارات الشباب، والأسرة والمجتمع، والهوية الوطنية، وريادة الأعمال، والصحة وجودة الحياة، والتعليم والكفاءة، والصحة النفسية والجسدية، والمواطنة العالمية، والسلامة والأمن، والأمن الاقتصادي والسكن، والمهارات الحياتية والمرونة، والترفيه والإبداع، واللغة العربية، والجاهزية للتوظيف، وريادة الأعمال، والعلاقات والقيم الأسرية، والمشاركة المجتمعية، والتفاعل الرقمي، وذلك بهدف تحقيق أثر مستقبلي مستدام في مختلف المجالات الحيوية.

ويقدم البرنامج محتوى تدريبياً باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب إتاحة فرص لتعلم لغات عالمية أخرى، بما يعزز الانفتاح المعرفي والتواصل الحضاري لدى المشاركين، ويدعم جاهزيتهم للتفاعل مع المتغيرات العالمية بثقة وكفاءة.

ودعت المؤسسة الاتحادية للشباب، الشباب والشابات في إمارات الدولة إلى التسجيل في برامج "صيف الإمارات 2026" من خلال موقعها الإلكتروني ، أو عبر المنصات الرقمية، فضلاً عن التوجه إلى مراكز الشباب ومواقع التنفيذ للمشاركة في الأنشطة والفعاليات المتنوعة، والاستفادة من الفرص النوعية، واستكشاف مجالات جديدة خلال فترة الصيف.