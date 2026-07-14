أبوظبي في 14 يوليو / وام / انطلقت في نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة منافسات بطولة الإمارات الفردية للفئات السنية للشطرنج تحت 12 و14 و16 و18 و20 سنة (المفتوحة والإناث)، التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج ضمن أجندة الموسم المحلي، بمشاركة 152 لاعباً ولاعبة يمثلون مختلف أندية الدولة.

شهد حفل الافتتاح الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، والدكتور عبدالله آل بركت رئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، فيما أجرى محمد وسيم خياطة، النائب الثاني الأمين المالي للاتحاد، النقلة الأولى إيذاناً بانطلاق المنافسات.

وأسفرت الجولة الأولى عن منافسات قوية ومستويات فنية متميزة في مختلف الفئات العمرية وتقاسم عدد من اللاعبين واللاعبات صدارة الترتيب بعد تحقيق الفوز في مبارياتهم الافتتاحية.

وأكد محمد وسيم خياطة أن البطولة تعد من أبرز بطولات الموسم للفئات السنية، لما تمثله من منصة لاكتشاف وصقل المواهب وإعداد لاعبي المنتخبات الوطنية، مشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة تعكس التطور المتواصل لرياضة الشطرنج في دولة الإمارات والدور المهم الذي تقوم به الأندية في إعداد اللاعبين واللاعبات.