توقف السلسلة التهديفية التاريخية لهالاند مع النرويج عند 14 مباراة رسمية

دبي في 14 يوليو/وام/انتهت أطول سلسلة تهديفية في تاريخ المباريات الرسمية للمنتخبات الوطنية والخاصة بالنرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وتوقفت عند 14 مباراة رسمية، بخسارة منتخب بلاده أمام إنجلترا في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

ودخل هالاند المباراة باعتباره أبرز أوراق المنتخب النرويجي، بعدما قاده إلى بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه بتسجيله هدفي الفوز على البرازيل (2-1) في دور الـ16، إلا أنه لم ينجح في مواصلة تألقه أمام المنتخب الإنجليزي، وغادر المباراة خلال الشوط الإضافي.

وقدم هالاند (25 عاماً)، الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 200 مليون يورو، مستويات مميزة طوال مشوار النرويج في المونديال، لكن مواجهته أمام إنجلترا شهدت توقف سلسلته التهديفية التاريخية عند 14 مباراة رسمية متتالية مع منتخب بلاده.

وسجل المهاجم النرويجي خلال هذه السلسلة 27 هدفاً، بعدما بدأها بهدف في مرمى سلوفينيا خلال التعادل (1-1) عام 2024، كما أحرز 16 هدفاً في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ولا تشمل هذه الإحصائية مباراتين وديتين خاضهما هذا العام ولم يسجل فيهما، إذ تقتصر على المباريات الرسمية فقط.

ويحتل الأسطورة الألماني جيرد مولر المركز الثاني في قائمة أطول السلاسل التهديفية في المباريات الرسمية للمنتخبات برصيد 12 مباراة متتالية، فيما جاء العراقي أيمن حسين ثالثاً بعدما سجل في 10 مباريات رسمية متتالية، أحرز خلالها 13 هدفاً مع منتخب بلاده.

وتضم قائمة أصحاب أبرز السلاسل التهديفية في المباريات الرسمية أيضاً عدداً من نجوم كرة القدم، من بينهم الفرنسي ميشيل بلاتيني، ومواطنه كيليان مبابي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.