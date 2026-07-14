دبي في 14 يوليو /وام/ نظمت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، بالتعاون مع جمارك دبي، اليوم، فعالية حملة "شكراً الإمارات" في المبنى الرئيسي لجمارك دبي، ضمن أولى المحطات الميدانية للحملة، التي تتيح للمواطنين والمقيمين والزوار وأصدقاء الإمارات تسجيل رسائل شكر لدولة الإمارات عبر منصتها الإلكترونية، توثيقاً لتجاربهم على أرض الدولة.

ودشّن سعادة الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، بحضور سعادة خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، مشاركة الدائرة رسمياً في الحملة بتسجيل أول رسالة شكر عبر منصتها الرقمية، وشارك موظفو جمارك دبي بتسجيل رسائلهم من خلال الأجهزة اللوحية المخصصة في الموقع، على أن تستمر المشاركة متاحة عبر المنصة الإلكترونية أمام جميع منتسبي الدائرة ومتعامليها.

وقال سعادة خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، إن عدد الرسائل المسجلة في الحملة حتى اليوم بلغ 160 ألف رسالة، معربا عن تطلعه إلى تسجيل مليون رسالة تتحول إلى سجل وطني يحفظ هذه التجارب للأجيال القادمة.

وأوضح أن منصة الحملة استقطبت منذ إطلاقها أكثر من 453 ألف زيارة، فيما استقبلت رسائل من مشاركين يمثلون أكثر من 136 جنسية، مؤكداً أن الجولات الميدانية تمثل امتداداً للمنصة الرقمية، وأن اختيار جمارك دبي محطةً أولى جاء انطلاقاً من دورها الوطني ومكانتها بين الجهات الحكومية الرائدة، على أن ينتقل البرنامج إلى جهات حكومية وشبه حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص في إمارة دبي، قبل التوسع إلى بقية إمارات الدولة.

من جانبه قال سعادة الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، إن احتضان جمارك دبي لانطلاق المرحلة الميدانية من مبادرة "شكراً الإمارات" يجسد المكانة الوطنية التي تحظى بها المبادرة باعتبارها رسالة وفاء صادقة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، ومنصة مجتمعية تعكس أسمى معاني الولاء والانتماء والامتنان للوطن.

وأكد أن اختيار جمارك دبي لتدشين هذه المرحلة يحمل دلالات وطنية تعكس الثقة بالدور الذي تؤديه الدائرة، مشيراً إلى أن قيم الولاء والانتماء ليست شعارات تُرفع، بل مسؤولية وطنية تُترجم إلى عمل وإنجاز وإخلاص.

بدوره، أكد الدكتور محمد الحسن، مدير الإعلام في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مبادرة "شكراً الإمارات"، حققت تفاعلاً واسعاً منذ انطلاق مرحلتها الأولى، لافتا إلى أن المبادرة تجاوزت حدود الدولة؛ إذ شهدت المنصة مشاركات من أكثر من 30 دولة، تضمنت رسائل امتنان من أشخاص زاروا الإمارات وأشادوا بما لمسوه من أمن وأمان وجودة خدمات، معرباً عن تطلعه إلى اتساع نطاق المبادرة لتصل إلى أنحاء العالم المختلفة.

وأوضح أن إطلاق المرحلة الثانية بالتعاون مع جمارك دبي يمثل محطة جديدة في مسيرة المبادرة، تمهيداً لتوسيعها لتشمل الجهات الحكومية المختلفة في إمارة دبي ثم بقية إمارات الدولة.

وأضاف أن منصة "شكراً الإمارات" توثق رسائل الشكر والامتنان الموجهة إلى دولة الإمارات وقيادتها والجهات الحكومية والأمنية، وتعكس قصص الوفاء والانتماء والنجاح التي يعيشها المواطنون والمقيمون والزوار على أرض الدولة، بما يبرز مكانة الإمارات بوصفها نموذجاً عالمياً في الأمن والأمان.

وأشار إلى أن المبادرة انطلقت في شهر مايو الماضي، وستستمر كمبادرة وطنية مستدامة تُنفذ بصورة سنوية، بمشاركة جميع فئات المجتمع، مؤكداً أنها تمثل رسالة امتنان لدولة قدمت الكثير لكل من يعيش على أرضها.

من ناحيته، أكد راشد بن حرب الشامسي، مدير إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي، لـ"وام" أن مبادرة" شكراً الإمارات" توفر مساحة مجتمعية للتعبير عن الولاء والامتنان لدولة الإمارات، وتقدير الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة والحكومة في خدمة المجتمع.

وقال إن مشاركة جمارك دبي، بصفتها أول جهة حكومية تنضم إلى المبادرة، تنطلق من دورها الوطني وشراكتها الإستراتيجية مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وتسهم في ترسيخ قيم الانتماء والوفاء وتعزيز المشاركة المجتمعية، إلى جانب دورها في دعم المنظومة الأمنية والاقتصاد والتجارة.

وأضاف أن المبادرة حظيت بتفاعل واسع من موظفي جمارك دبي، مشيراً إلى أن شهادة المشاركة أصبحت مصدر اعتزاز للمشاركين، حيث يحرص كثير منهم على نشرها عبر حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي تعبيراً عن فخرهم بالمشاركة في المبادرة ورسالتها الوطنية.

وتدعو الحملة الجمهور داخل الدولة وخارجها إلى تسجيل رسائلهم عبر الموقع الإلكتروني "www.shukranuae.emaratalaman.ae".