"صندوق خليفة" يدعم مشاركة 13 شركة صغيرة ومتوسطة بمهرجان ليوا للرطب 2026

أبوظبي في 14 يوليو/وام/ يشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في النسخة الثانية والعشرين من مهرجان ليوا للرطب، الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 23 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث.

تأتي المشاركة تجسيداً للتكامل بين أهداف المهرجان في صون الموروث الثقافي وتعزيز حضوره، ودور صندوق خليفة في تمكين المشاريع الإماراتية من تحويل هذا الموروث إلى قيمة اقتصادية مستدامة، عبر دعم رواد الأعمال وزيادة فرص نمو مشاريعهم، بما يعزز الابتكار، ويحافظ على الهوية الوطنية، ويرسخ إسهام المشاريع الوطنية في التنمية الاقتصادية.

ويدعم الصندوق ضمن نسخة هذا العام مشاركة 13 شركة إماراتية صغيرة ومتوسطة تمثل قطاعات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي، والصناعات الإبداعية، والأزياء، والتصنيع، والأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة، بما يعكس تنوع منظومة ريادة الأعمال الإماراتية، وقدرة المشاريع الوطنية على توظيف الابتكار للحفاظ على الهوية الإماراتية وتحويلها إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة.

وتضم الشركات المشاركة ضمن جناح الصندوق كلاً من شركة "Nuwa Hub" المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي والابتكار، وشركة "NEXBA Healthcare Supplies" لتصنيع منتجات العناية الشخصية بتقنيات النانو الخضراء، و"KWACHI Fashion" لتصميم الأزياء الإماراتية، و"MZS Heritage Designs" المتخصصة في تقديم تصاميم ومنتجات إبداعية مستوحاة من التراث.

وتشمل قائمة المشاركين مشاريع في قطاع الأغذية والمشروبات، من بينها "Maison Aliza" التي تقدم المأكولات الإماراتية بلمسة عصرية، و"Saraya Al Dhafra" للمأكولات المحلية، و"Gentle Bite" للوجبات الصحية، و"H Almughairah Bakery" للمخبوزات والحلويات، و"AYA Café" للقهوة المختصة والمشروبات المستوحاة من التراث الإماراتي، إلى جانب مشاريع في قطاعات أخرى تشمل "MSYAN" لتجارة التجزئة، و"Unique Signature" لتجارة العطور، و"ABK Photography" لخدمات التصوير، و"Maiza Textile" للملابس والمنسوجات.

ويتيح جناح صندوق خليفة في مهرجان ليوا للرطب 2026 للزوار فرصة التعرف على منتجات الشركات الإماراتية المشاركة، واستكشاف نماذج من المشاريع الوطنية التي تجمع بين التراث والابتكار ويوفر لرواد الأعمال منصة لعرض منتجاتهم والتواصل مع الزوار وبناء علاقات وشراكات جديدة، بما يعزز وصولهم إلى الأسواق ويفتح أمامهم فرصاً جديدة للنمو والتوسع.