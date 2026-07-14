دبي في 14 يوليو /وام/ أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، النسخة الرابعة من برنامج "سواعد الأمان"، الذي ينظمه مجلس سفراء الأمان في الإدارة العامة لحقوق الإنسان على مدى أربعة أسابيع، بهدف تمكين الشباب وتعزيز دورهم المجتمعي من خلال برنامج تدريبي متكامل يسهم في بناء قدراتهم القيادية والمعرفية، وتأهيلهم ليكونوا سفراء فاعلين في نشر ثقافة الأمان ودعم جهود حماية المجتمع.

وانطلق البرنامج في مقر الإدارة العامة لأمن المطارات بحضور العميد عبد الرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونائبه العقيد فيصل الخميري، وعدد من الضباط، وبمشاركة أكثر من 45 سفيراً للأمان.

وأكد العميد عبد الرحمن الشاعر، أن القيادة العامة لشرطة دبي، تولي الطلبة من المراحل المختلفة اهتماماً كبيراً، من خلال إشراكهم في البرامج والأنشطة التي تنفذها على مدار العام، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز الأمن والأمان وبناء جيل يمتلك العلم والمعرفة والوعي.

ودعا الطلبة المشاركين إلى الاستفادة من البرنامج وتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم وطرح الموضوعات التي يرغبون في تناولها، مؤكداً حرص شرطة دبي على دعم المبدعين واحتضان المواهب الطلابية، ومثمناً دور أولياء الأمور في تشجيع أبنائهم على تنمية مهاراتهم.

من جانبه، قال العقيد فيصل الخميري، إن برنامج "سواعد الأمان" يهدف إلى تطوير مهارات الطلبة المشاركين من خلال تكليفهم بمهام عملية في إدارات شرطة دبي، وتوزيعهم على تخصصات متنوعة وفقاً لميولهم ومهاراتهم والأنشطة التي تميزوا بها في مدارسهم.

بدوره، أوضح الرائد راشد ناصر آل علي، رئيس مجلس سفراء الأمان، أن الأسبوع الأول من البرنامج يتضمن التعريف به وبأهدافه وبدور سفراء الأمان، إلى جانب تقديم محاور تدريبية تشمل التعريف بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل "قانون وديمة"، واستعراض قصص نجاح ومحاضرات حول الذكاء والانضباط وغيرها من الموضوعات التخصصية.

وأضاف أن الأسبوعين الثاني والثالث سيشهدان توزيع المشاركين على عدد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة؛ لإطلاعهم على طبيعة العمل واكتساب الخبرات العملية وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية.