دبي في 14 يوليو/وام/ نظمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، بالتعاون مع الصكوك الوطنية، ورشة متخصصة في الثقافة المالية ضمن فعاليات ملتقى مهارات الغد الصيفي 2026، بمشاركة 54 طالباً، وذلك بهدف تنمية الوعي المالي لدى الطلبة، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية مسؤولة، وترسيخ مفاهيم التخطيط المالي السليم باعتبارها إحدى المهارات الأساسية التي يحتاجها الشباب لبناء مستقبل أكثر استقراراً واستدامة.

قدمت الورشة - التي أقيمت تحت عنوان "واعي – نحو ذكاء مالي ومعرفي" ضمن مسار المهارات في الملتقى - للمشاركين تجربة تعليمية تفاعلية تناولت مفاهيم الثقافة المالية بأسلوب عملي يربط المعرفة بالتطبيق وشملت محاورها بناء عقلية مالية واعية والهوية المالية، وإعداد الميزانية الشخصية والإدارة الذكية للإنفاق، والادخار والاستثمار والتخطيط للمستقبل، إلى جانب التوعية بمفاهيم الائتمان والتأمين والاحتيال المالي والأمن السيبراني، فضلاً عن استعراض عدد من أدوات الاستثمار الحديثة، بما في ذلك الذهب والعملات الرقمية، وكيفية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرارات المالية.

وقال سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: "إن إعداد الأجيال للمستقبل لا يقتصر على تنمية قدراتهم العلمية والتقنية، بل يشمل أيضاً بناء وعيهم بالمهارات الحياتية التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مسؤولة في مختلف جوانب حياتهم.. وتعد الثقافة المالية اليوم من الكفاءات الأساسية التي ينبغي غرسها لدى الطلبة في سن مبكرة، لما لها من أثر في تعزيز قدرتهم على التخطيط، وإدارة الموارد بكفاءة، والتعامل بوعي مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.. ومن هذا المنطلق، نحرص في مؤسسة حمدان على تقديم برامج تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة والتطبيق، وتتيح للطلبة اكتساب خبرات عملية تسهم في إعدادهم للحياة، إلى جانب إعدادهم للمستقبل الأكاديمي والمهني.

وأضاف أن شراكتنا مع الصكوك الوطنية في تقديم هذه الورشة تعكس إيماننا بأهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية لنشر الثقافة المالية، وتمكين الشباب من بناء مستقبل أكثر وعياً واستدامة.

من جانبها، قالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في الصكوك الوطنية: "يمثّل تعزيز الثقافة المالية ركيزةً أساسية في استراتيجية الصكوك الوطنية منذ أكثر من عشرين عاماً، انطلاقاً من إيماننا بأن الوعي المالي ليس مجرد مهارة، بل أسلوب حياة يبدأ منذ الطفولة ويستمر مع الإنسان في مختلف مراحل حياته.. ولهذا، نعمل على تصميم مبادرات وبرامج توعوية تستهدف جميع الفئات العمرية، من الأطفال والطلبة والشباب، إلى الأسر والموظفين والمتقاعدين، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واستقراراً مالياً.. ويأتي تعاوننا مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية امتداداً لهذه الرؤية، وانسجاماً مع نجاح برنامج "المستثمر الصغير" الذي أطلقناه لترسيخ مفاهيم الادخار والاستثمار والتخطيط المالي لدى الطلبة في سن مبكرة، وإعداد جيل يمتلك المعرفة والثقة لاتخاذ قرارات مالية مسؤولة في المستقبل".

وأضافت "نؤمن بأن الاستثمار في وعي الجيل الناشئ استثمار في مستقبل الأسرة الإماراتية واقتصاد الدولة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات عام الأسرة 2026، الذي يضع الأسرة في قلب التنمية الوطنية.. فتمكين الأبناء مالياً أحد أهم مقومات تمكين الأسرة، وغرس ثقافة الادخار والتخطيط المالي منذ الصغر يسهم في بناء أجيال أكثر استقلالية وقدرة على تحقيق طموحاتها والمشاركة في بناء اقتصاد مستدام".

شهدت الورشة تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين من خلال الأنشطة التطبيقية والنقاشات المفتوحة التي أتاحت لهم توظيف المفاهيم المالية في مواقف حياتية واقعية، بما يعزز قدرتهم على إدارة مواردهم المالية، والموازنة بين الإنفاق والادخار، واتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً وثقة.