دبي في 14 يوليو /وام/ رحّبت ناسداك دبي اليوم بإدراج صكوك دائمة من الشريحة الأولى الإضافية "AT1" بقيمة 300 مليون دولار، صادرة عن مصرف عجمان، في أول إصدار لأدوات رأس المال من هذا النوع للمصرف.

وتم إصدار صكوك دائمة من الشريحة الأولى الإضافية بقيمة 300 مليون دولار، غير قابلة للاستدعاء لمدة خمس سنوات ونصف، وفق هيكلة قائمة على المضاربة، وبنسبة عائد 6.50%.

وتدعم الصكوك الدائمة من الشريحة الأولى الإضافية استراتيجية مصرف عجمان من خلال تعزيز قاعدته الرأسمالية التنظيمية وتنويع مصادر التمويل، وتأتي استكمالاً لأول إصدار للصكوك الرئيسية من المصرف خلال العام الماضي، ما يعكس مواصلة تعزيز حضوره الفاعل في أسواق رأس المال.

وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين بعدما تجاوز حجم سجل الاكتتاب 500 مليون دولار، باستثناء حصص مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين، ما يمثل تغطية بنحو 1.7 مرة.

ومن حيث التوزيع الجغرافي، خُصص 89% من الصكوك الدائمة من الشريحة الأولى الإضافية للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما توزعت النسبة المتبقية البالغة 11% على مستثمرين دوليين في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا.

واحتفالاً بالإدراج، قرع مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.

وبهذه المناسبة، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، إن الطلب المستمر على الصكوك يعكس أهميتها في دعم المتطلبات الرأسمالية للمؤسسات المالية في مختلف أنحاء المنطقة، ويؤكد إدراج أول صكوك دائمة من الشريحة الأولى الإضافية لمصرف عجمان الدور الذي تضطلع به ناسداك دبي في توفير منصة تمكّن الجهات المُصدرة من الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي.

بدوره، قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، إن نجاح عملية إصدار وإدراج صكوكنا من الشريحة الأولى الإضافية في ناسداك دبي، يمثل إنجازاً مهماً آخر في مسيرة مصرف عجمان ضمن أسواق رأس المال، ويعكس الإقبال القوي من المستثمرين مدى الثقة في استراتيجية المصرف ومتانته المالية، بالإضافة إلى الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد الحيوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتسهم هذه الصفقة في تعزيز مركزنا الرأسمالي، وتنويع مصادر تمويلنا، وتدعم تركيزنا المستمر على تحقيق النمو المستدام مع خلق قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف المعنية.

وبذلك، ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة من قبل مصرف عجمان في ناسداك دبي إلى 800 مليون دولار أميركي.

ومع هذا الإدراج، تصل القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 98 مليار دولار، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في البورصة 140 مليار دولار موزعة على 174 عملية إدراج، ما يرسخ مكانة البورصة كإحدى أبرز المنصات العالمية الرائدة لإدراج الصكوك.