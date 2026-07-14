عجمان في 14 يوليو/وام/ اختتم برنامج "أجيال" بعجمان فعاليات "معسكر الطموح"، الذي استمر أسبوعا، بمشاركة 30 شاباً وشابة.

شكل المخيم تجربة تعليمية مكثفة استهدفت تنمية مهارات الشباب، وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل، من خلال توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول ومشروعات مبتكرة.

وشهد اليوم الختامي استعراض الفرق المشاركة مشروعاتها أمام لجنة تحكيم وتقديم أفكارها ونماذج مشروعاتها الأولية، واستعراض آليات توظيف الذكاء الاصطناعي في معالجة تحديات واقعية، إلى جانب إبراز مراحل تطوير الفكرة، وجدواها، وأثرها المتوقع.

واعتمدت لجنة التحكيم في تقييم المشروعات على مجموعة من المعايير شملت أصالة الفكرة، ومدى توظيف الذكاء الاصطناعي، واكتمال النموذج، وجودة العرض، وقابلية المشروع للتطبيق.

وأسفرت أعمال لجنة التحكيم عن اختيار المشروعات الفائزة، إلى جانب تكريم أصحاب المبادرات المتميزة، تقديراً لما قدموه من أفكار مبتكرة وحلول نوعية عكست مستوى المهارات التي اكتسبها المشاركون خلال المعسكر.

كما شهد الحفل الختامي تكريم جميع المشاركين، تقديراً لالتزامهم وتفاعلهم طوال أيام المعسكر، إلى جانب تكريم شركاء النجاح عرفاناً بإسهاماتهم في إنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.

ويجسد "معسكر الطموح" أحد المسارات التطويرية التي ينفذها برنامج "أجيال" ضمن رؤيته الرامية إلى إعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل، وتعزيز قدراته في مجالات الابتكار والتقنية وريادة الأعمال، بما يسهم في بناء كفاءات وطنية قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.