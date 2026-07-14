دبي في 14 يوليو/ وام/ نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي "هاكاثون الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة" احتفاءً باليوم العالمي لمهارات الشباب 2026 الذي يصادف الـ 15 من يوليو من كل عام.

واستضاف مبنى الشراع، المقر الرئيسي الجديد للهيئة، الفعالية على مدار ثلاثة أيام بمشاركة ما يزيد عن 50 من موظفي الهيئة الشباب .

تضمنت الفعالية ورش عمل تطبيقية ومسابقات تفاعلية حول تقنيات ومنهجيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بهدف رفع مستوى وعي الشباب حول الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة، وصقل قدراتهم ومهاراتهم، وتمكينهم من تطوير قصص نجاح وحلول مبتكرة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وأشرف خبراء متخصصون على تقييم الحلول والأفكار التي قدمها الشباب لمواجهة مختلف أنواع التحديات بشكل استباقي، وضمان استفادتهم القصوى من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إنه بتوجيهات القيادة الرشيدة نحرص على تمكين الشباب وتوسيع آفاق تجاربهم ومعارفهم حول كيفية التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي بصورة عملية، وآلية استخدام أدواته بفعالية، بما يؤهلهم للتعامل بكفاءة ومسؤولية وأمان مع التحديات، وتلبية متطلبات اقتصاد المستقبل".

وأضاف أنها بوصفها أول مؤسسة حكومية في الإمارات توظف الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة ضمن منظومة العمل، ومن أوائل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم التي اعتمدت حلوله لتعزيز الكفاءة التشغيلية، نؤمن في الهيئة بأن تعزيز تفاعل الشباب مع أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة من شأنه الإسهام في دعمهم لتنفيذ واتخاذ القرار بشكل مستقل".

من جانبها، قالت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي إنه منذ أن بدأت الهيئة رحلتها في مجال الذكاء الاصطناعي في عام 2017، نلتزم بمواكبة التوجهات الاستراتيجية للهيئة وأولوياتها التشغيلية، من خلال ترسيخ إسهام الشباب في دفع عجلة الذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول الرقمي.